Politico: Макрон, Мерц та Туск відвідають Молдову, щоб зробити Путіну делікатне попередження

Лідери європейських держав відвідають Молдову у День незалежності, щоб зробити російському диктатору Володимиру Путіну делікатне попередження за місяць до парламентських виборів у країні. Про це пише видання Politico.

Президент Франції Емманюель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск у середу, 27 серпня, вирушать до Молдови, щоб відзначити День незалежності країни, повідомили в офісах німецького та французького лідерів.

"Лідери підтвердять свою повну підтримку безпеки, суверенітету та європейського шляху Молдови", – йдеться у заяві Єлисейського палацу.

Візит очікується за місяць до парламентських виборів у Молдові, які відбудуться 28 вересня, і стане попередженням Росії, яка звинувачується у спробах перешкодити проєвропейському курсу Кишинева та вплинути на вибори на свою користь.

Росія нарощує зусилля щодо впливу на молдаван, які проживають за кордоном по всій Європі, поширюючи дезінформацію та фейкові новини, заявив минулого місяця керівник Служби національної безпеки країни Станіслав Секрієру.

У липні президентка Молдови Мая Санду застерігала від "безпрецедентного втручання у вибори".

"Російська Федерація хоче контролювати Республіку Молдова з осені", – сказала вона.

Троє дипломатів та неназваний посадовець Європейського Союзу розповіли, що Брюссель розглядає можливість відкриття першого переговорного кластера для Молдови на початку наступного місяця після зустрічі міністрів ЄС.

У матеріалі йдеться, що цей крок може послати сигнал проєвропейським виборцям у Молдові, але ризикує розлютити Україну, чия заявка на вступ до блоку залишається заблокованою Угорщиною. Заявки обох країн на членство в ЄС рухалися паралельно з моменту отримання початкового зеленого світла від Євроради у 2023 році.

30 липня 2025 року Санду повідомила, що Росія готує безпрецедентне втручання у парламентські вибори в Молдові – Кремль інвестує у декілька політичних проєктів, щоб провести своїх людей у наступний парламент.

4 серпня радник президентки Молдови заявив, що Росія активізує зусилля із впливу на молдовських виборців, що проживають по всій Європі напередодні парламентських виборів у країні.