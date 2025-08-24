Дипломат Фрід: Якщо Росія досягне успіху проти України, вона продовжить наступ на Молдову

Окупанти (Ілюстративне фото: ресурс росіян)

У випадку, якщо Росія досягне успіху у війні проти України, вона розпочне нову агресію проти Молдови, вважає колишній посол США в Польщі (1997-2000), помічник державного секретаря з європейських та євразійських справ (2004-2009) Даніел Фрід. Таку думку він висловив у розборі LIGA.net "Дев'ять уроків, які Європа винесла з війни за незалежність України".

"Російська війна проти України – це друга війна в спробі Росії відновити імперію. Перша була проти Грузії у 2008 році. Якщо Росія досягне успіху проти України, вона продовжить наступ на Молдову", – сказав дипломат.

Він акцентував, якщо Кремль повірить, що йому це зійде з рук, – то й проти країн Балтії.

На думку Фріда, російський диктатор Володимир Путін серйозно налаштований на відновлення імперії, яка, на його думку, включає всі країни від Фінляндії до Болгарії, що були під контролем Москви чи Санкт-Петербурга.