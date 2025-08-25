Євродепутатка Яр: Запізнілі реакції лише підбадьорюють агресорів

Після 70 років відносного миру Європа вступила в бурхливу епоху, в якій геополітична напруженість швидко зростає, констатувала депутатка

Люсія Яр (Фото: Facebook-акаунт депутатки)

Стримування має значення у сучасному світі, а запізнілі реакції лише підбадьорюють агресорів, вважає членкиня комітету з питань безпеки й оборони Європейського парламенту Люсія Яр. Таку думку вона висловила у розборі LIGA.net "Дев'ять уроків, які Європа винесла з війни за незалежність України".

"Ми повинні зрозуміти, що стримування має значення і що запізнілі реакції лише підбадьорюють агресорів. Єдність, швидкість та рішучість у прийнятті рішень є критично важливими", – наголосила парламентарка.

Вона додала, що інвестиції в оборонні можливості, енергетичну безпеку й стійкі ланцюжки постачань є не опцією, а необхідністю.

"Нарешті, ми повинні визнати, що авторитарні режими постійно перевіряють нашу рішучість, і лише сильна, надійна, єдина та заснована на цінностях відповідь може зберегти мир і стабільність", – акцентувала Яр.

Водночас вона вважає, що після понад 70 років відносного миру Європа вступила в більш бурхливу епоху, в якій геополітична напруженість швидко зростає. Екстремізм зростає навіть у країнах, які колись вважались ліберальними чи демократичними, оскільки колишнє керівництво не змогло забезпечити соціальну справедливість.

"На жаль, ці ризики поширюються по всьому світу. З глобального погляду, довгострокова стратегія Китаю, ймовірно, буде вирішальною для характеру цього століття. Пекін уважно спостерігає за тим, як міжнародна спільнота реагує на агресію Росії в Україні, оскільки ці реакції можуть вплинути на його власні розрахунки щодо Тайваню", – пояснила євродепутатка.

На її думку, нерозв’язані конфлікти на Близькому Сході, нестабільність у деяких частинах Африки й напруженість в Індо-Тихоокеанському регіоні мають потенціал для розпалювання нових криз, включно з проксі-війнами.

"І якщо Захід відмовиться від демократичних цінностей – як ми вже бачили в різних столицях, – конфлікт буде переважати. Тому ми, як демократичні політики, несемо відповідальність за те, щоб невтомно працювати над пошуком рішень і захистом свобод", – резюмувала депутатка ЄП.

