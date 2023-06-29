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Евродепутатка: Китай и Индия нужны, чтобы усилить давление на РФ по ядерному вопросу

Цей матеріал також доступний українською
29.06.2023, 20:30
Евродепутатка: Китай и Индия нужны, чтобы усилить давление на РФ по ядерному вопросу - Фото
Виола фон Крамон (фото – Viola von Cramon, Facebook)

Западным странам нужно усилить коммуникацию с Индией и Китаем, чтобы оказывать дополнительное давление на Россию по ядерному вопросу. Об этом для материала LIGA.net о ЗАЭС рассказала депутат Европарламента Виола фон Крамон (Зеленые).

Россия является террористическим государством и совершает террористические акты, напомнила фон Крамон. Поэтому нельзя умалять возможность потенциальной провокации на ЗАЭС – особенно после того, как РФ подорвала Каховскую ГЭС.

По ее словам, "партнеры по G7 четко дали понять России", что такая провокация будет иметь катастрофические последствия для России и ее войск и может привести к эскалации войны до крайне опасного уровня.

"Нам также необходимо усилить коммуникацию с Китаем и Индией, чтобы оказывать дополнительное давление на Кремль во избежание каких-либо ядерных провокаций. Хотя Китай и Индия не осудили Россию за вторжение в Украину и частично зарабатывают на войне, они четко понимают, что любая ядерная провокация экспоненциально снизит безопасность в мире", – добавила фон Крамон.

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По ее словам, также нужно иметь постоянную техническую оценку ситуации на АЭС и иметь наготове технические меры на случай утечки радиации.

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Марк Сировой
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