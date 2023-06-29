Євродепутатка: Китай і Індія потрібні, щоб посилити тиск на РФ з ядерного питання

Західним країнам треба посилити комунікацію з Індією та Китаєм, щоб чинити додатковий тиск на Росію щодо ядерного питання. Про це для матеріалу LIGA.net про ЗАЕС розповіла депутатка Європарламенту Віола фон Крамон (Зелені).

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Росія є терористичною державою і здійснює терористичні акти, нагадала фон Крамон. Тому не можна применшувати можливість потенційної провокації на ЗАЕС – особливо після того, як РФ підірвала Каховську ГЕС.

За її словами, "партнери по G7 чітко дали зрозуміти Росії", що така провокація матиме катастрофічні наслідки для Росії та її військ і може призвести до ескалації війни до вкрай небезпечного рівня.

"Нам також необхідно посилити комунікацію з Китаєм та Індією, щоб чинити додатковий тиск на Кремль з метою уникнення будь-яких ядерних провокацій. Хоча Китай та Індія не засудили Росію за вторгнення в Україну і частково заробляють на війні, вони чітко розуміють, що будь-яка ядерна провокація експоненціально знизить безпеку у світі", – додала фон Крамон.

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За її словами, також потрібно мати постійну технічну оцінку ситуації на АЕС і мати напоготові технічні заходи на випадок витоку радіації.

22 червня президент Володимир Зеленський заявив, що українська розвідка отримала інформацію про те, що РФ розглядає теракт на Запорізькій АЕС із викидом радіації.

В Україні розгорнули штаби на випадок теракту на ЗАЕС. МВС дало перші інструкції.

Які можливі сценарії катастрофи та що робити цивільним, якщо вона станеться, – читайте у розборі LIGA.net.

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