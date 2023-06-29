Євродепутатка: Китай і Індія потрібні, щоб посилити тиск на РФ з ядерного питання
Західним країнам треба посилити комунікацію з Індією та Китаєм, щоб чинити додатковий тиск на Росію щодо ядерного питання. Про це для матеріалу LIGA.net про ЗАЕС розповіла депутатка Європарламенту Віола фон Крамон (Зелені).
Росія є терористичною державою і здійснює терористичні акти, нагадала фон Крамон. Тому не можна применшувати можливість потенційної провокації на ЗАЕС – особливо після того, як РФ підірвала Каховську ГЕС.
За її словами, "партнери по G7 чітко дали зрозуміти Росії", що така провокація матиме катастрофічні наслідки для Росії та її військ і може призвести до ескалації війни до вкрай небезпечного рівня.
"Нам також необхідно посилити комунікацію з Китаєм та Індією, щоб чинити додатковий тиск на Кремль з метою уникнення будь-яких ядерних провокацій. Хоча Китай та Індія не засудили Росію за вторгнення в Україну і частково заробляють на війні, вони чітко розуміють, що будь-яка ядерна провокація експоненціально знизить безпеку у світі", – додала фон Крамон.
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За її словами, також потрібно мати постійну технічну оцінку ситуації на АЕС і мати напоготові технічні заходи на випадок витоку радіації.
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- Які можливі сценарії катастрофи та що робити цивільним, якщо вона станеться, – читайте у розборі LIGA.net.
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