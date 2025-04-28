Еврокомиссия о привлечении войск КНДР: проявление отчаяния России, Кремль не хочет мира

В Еврокомиссии отметили, что цель России – подавить Украину

Солдаты КНДР (Фото: KCNA)

Военное сотрудничество России и Северной Кореи – это проявление отчаяния со стороны Кремля, ведь Москва изолирована и ослаблена из-за санкций. Такое мнение высказала спикер Европейской комиссии Анитта Гиппер на брифинге 28 апреля, передает Европейская правда.

По ее словам, Россия "слабая и изолированная", в частности из-за европейских санкций. Поэтому Кремль вынужден обращаться за помощью в войне против Украины к таким субъектам, как Северная Корея.

Также Гиппер отметила, что углубление военного сотрудничества России с КНДР является четким сигналом – Россия не заинтересована в мире.

"Напротив, целью России остается подавить Украину, и Россия отчаянно ищет любую помощь для поддержания этой незаконной агрессии – включая субъектов, которые серьезно подрывают и дестабилизируют глобальный мир и безопасность", – заявила пресс-секретарь Еврокомиссии.

Она отметила, что Еврокомиссия продолжит активизировать усилия, работая над 17 пакетом санкций против России и поддерживая Украину.