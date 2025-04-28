Єврокомісія про залучення військ КНДР: прояв відчаю з боку Росії, Кремль не хоче миру

Солдати КНДР (Фото: KCNA)

Військова співпраця Росії та Північної Кореї – це прояв відчаю з боку Кремля, адже Москва є ізольованою й послабленою через санкції. Таку думку висловила речниця Європейської комісії Анітта Гіппер на брифінгу 28 квітня, передає Європейська правда.

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За її словами, Росія "слабка й ізольована", зокрема через європейські санкції. Через це Кремль вимушений звертатися по допомогу у війні проти України до таких суб’єктів, як Північна Корея.

Також Гіппер зазначила, що поглиблення військової співпраці Росії з КНДР є чітким сигналом – Росія не зацікавлена у мирі.

"Навпаки, метою Росії залишається придушити Україну, і Росія відчайдушно шукає будь-яку допомогу для підтримки цієї незаконної агресії – включно з суб’єктами, що серйозно підривають та дестабілізують глобальний мир і безпеку", – заявила прессекретарка Єврокомісії.

Вона зазначила, що Єврокомісія продовжить активізувати зусилля, працюючи над 17 пакетом санкцій проти Росії та підтримуючи Україну.