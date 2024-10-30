Еврокомиссия подвергла сомнению объективность телемарафона
Европейская комиссия подвергла сомнению, что телемарафон "Единые новости" является лучшей платформой для обмена разными взглядами. Об этом говорится в отчете Еврокомиссии о прогрессе Украины на пути европейской интеграции.
"В 2023 году правительство Украины вложило государственные средства в проект телемарафона. Нужно пересмотреть, является ли он лучшей платформой для свободного обмена мнениями украинцев", — говорится в документе.
В то же время в Европейском Союзе похвалили Суспільне за нейтральную подачу информации и независимый наблюдательный совет. Хотя добавили, что государственное финансирование вещателя остается проблемой.
Еврокомиссия отметила, что в мае 2024 года телемарафон частично изменили, предоставив Суспільному больше автономии, позволив ему запустить собственное круглосуточное вещание на Первом телеканале.
В то же время в отчете отметили, что основной целью государственного канала Рада должен быть обмен информацией о парламентских делах, в том числе с привлечением представителей оппозиции.
- 30 марта 2024 года петиция с призывом перенаправить на финансирование ВСУ средства, выделенные для телемарафонов "Единые новости" и FREEDOM, набрала необходимые 25 000 голосов.
- 15 апреля Шмыгаль заявил, что телемарафон важен для обеспечения "единой информационной политики" в Украине и предложение подписантов петиции "нецелесообразно".
- Госдеп США опубликовал отчет за 2023 год, касающийся нарушения прав человека в Украине, добавив туда национальный телемарафон.
- Нардеп Потураев считает, что телемарафон в его нынешнем виде не оправдывает выделенные на него средства.