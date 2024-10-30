Еврокомиссия подвергла сомнению объективность телемарафона

Флаги ЕС и Украины (Фото: Julien Warnand/EPA)

Европейская комиссия подвергла сомнению, что телемарафон "Единые новости" является лучшей платформой для обмена разными взглядами. Об этом говорится в отчете Еврокомиссии о прогрессе Украины на пути европейской интеграции.

Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp

"В 2023 году правительство Украины вложило государственные средства в проект телемарафона. Нужно пересмотреть, является ли он лучшей платформой для свободного обмена мнениями украинцев", — говорится в документе.

В то же время в Европейском Союзе похвалили Суспільне за нейтральную подачу информации и независимый наблюдательный совет. Хотя добавили, что государственное финансирование вещателя остается проблемой.

Еврокомиссия отметила, что в мае 2024 года телемарафон частично изменили, предоставив Суспільному больше автономии, позволив ему запустить собственное круглосуточное вещание на Первом телеканале.

В то же время в отчете отметили, что основной целью государственного канала Рада должен быть обмен информацией о парламентских делах, в том числе с привлечением представителей оппозиции.