Єврокомісія поставила під сумнів об'єктивність телемарафону

Прапори ЄС і України (Фото: Julien Warnand/EPA)

Європейська комісія поставила під сумнів, що телемарафон "Єдині новини" є найкращою платформою для обміну різними поглядами. Про це йдеться у звіті Єврокомісії щодо прогресу України на шляху до європейської інтеграції.

"У 2023 році уряд України вклав державні кошти в проєкт телемарафону. Потрібно переглянути, чи це найкраща платформа для вільного обміну думками українців", – йдеться у документі.

Водночас у Європейському Союзі похвалили Суспільне за нейтральне подання інформації та незалежну наглядову раду. Хоча додали, що державне фінансування мовника залишається проблемою.

Єврокомісія зазначила, що у травні 2024 року телемарафон частково змінили, надавши Суспільному більше автономії, дозволивши йому запустити власне цілодобове мовлення на Першому телеканалі.

Водночас у звіті зазначили, що основною метою державного каналу Рада має бути обмін інформацією про парламентські справи, зокрема із залученням представників опозиції.