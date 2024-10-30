Єврокомісія поставила під сумнів об'єктивність телемарафону
Європейська комісія поставила під сумнів, що телемарафон "Єдині новини" є найкращою платформою для обміну різними поглядами. Про це йдеться у звіті Єврокомісії щодо прогресу України на шляху до європейської інтеграції.
"У 2023 році уряд України вклав державні кошти в проєкт телемарафону. Потрібно переглянути, чи це найкраща платформа для вільного обміну думками українців", – йдеться у документі.
Водночас у Європейському Союзі похвалили Суспільне за нейтральне подання інформації та незалежну наглядову раду. Хоча додали, що державне фінансування мовника залишається проблемою.
Єврокомісія зазначила, що у травні 2024 року телемарафон частково змінили, надавши Суспільному більше автономії, дозволивши йому запустити власне цілодобове мовлення на Першому телеканалі.
Водночас у звіті зазначили, що основною метою державного каналу Рада має бути обмін інформацією про парламентські справи, зокрема із залученням представників опозиції.
- 30 березня 2024 року петиція із закликом переспрямувати на фінансування ЗСУ кошти, виділені для телемарафонів "Єдині новини" та FREEDOM, набрала необхідні 25 000 голосів.
- 15 квітня Шмигаль заявив, що телемарафон важливий для забезпечення "єдиної інформаційної політики" в Україні й пропозиція підписантів петиції є "недоцільною".
- Держдеп США опублікував звіт за 2023 рік, який стосується порушення прав людини в України, додавши туди національний телемарафон.
- Нардеп Потураєв вважає, що телемарафон у його нинішньому вигляді не виправдовує виділені на нього кошти.