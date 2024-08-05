Нардеп Потураєв: Телемарафон не виправдовує виділених на нього коштів
Народний депутат від Слуги народу Микита Потураєв вважає, що телемарафон у його нинішньому вигляді не виправдовує виділені на нього кошти. Таку думку нардеп висловив в інтерв’ю РБК-Україна.
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"На мій погляд, що б про марафон не казали, що там є викривлення політичної нейтральності, що там є дисбаланс у представленні політичних сил, – є об'єктивні факти, які змушують нас визнати, що є. Я це не вітаю, я вважаю, що мусять там бути представлені всі політики, які стоять на проукраїнських позиціях", – заявив Потураєв.
Нардеп нагадав, що тепер марафон складається з приватних виробників та державного каналу Рада. А приватним виробникам, за його словами, "ніхто ніколи не міг закинути, що вони мають жорстко дотримуватися політичної нейтральності".
"Але що стосується якості інформації – то я вважаю, що марафон подає якісну інформацію, в тому сенсі, що він не транслює фейки. Це професійні команди, журналісти, які відповідально ставляться до своєї роботи, і вони не транслюють фейків", – наголосив нардеп.
Він додав, що до телемарафону є обґрунтовані питання, адже показники знижуються протягом 2024 року.
"Чи можна щось із цим робити? Очевидно, що можна і треба шукати якісь рішення. І коли постане питання про фінансування, так само поставити питання: а які є плани – що країна отримає на ці гроші?" – резюмував депутат.
- 30 березня петиція із закликом переспрямувати на фінансування Збройних Сил України кошти, виділені для телемарафонів "Єдині новини" та FREEDOM, набрала необхідні 25 000 голосів.
- Якщо до кінця 2024 року телемарафон "Єдині новини" не продемонструє зміну формату та відновлення до себе довіри, його можуть зупинити, вважає нардеп Юрчишин.
- 15 квітня Шмигаль заявив, що телемарафон важливий для забезпечення "єдиної інформаційної політики" в Україні і пропозиція підписантів петиції є "недоцільною".
- Державний департамент США опублікував звіт за 2023 рік, який стосується порушення прав людини в України, додавши туди національний телемарафон.
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