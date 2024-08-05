Нардеп Потураєв: Телемарафон не виправдовує виділених на нього коштів

Микита Потураєв (Фото: Слуга народу)

Народний депутат від Слуги народу Микита Потураєв вважає, що телемарафон у його нинішньому вигляді не виправдовує виділені на нього кошти. Таку думку нардеп висловив в інтерв’ю РБК-Україна.

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"На мій погляд, що б про марафон не казали, що там є викривлення політичної нейтральності, що там є дисбаланс у представленні політичних сил, – є об'єктивні факти, які змушують нас визнати, що є. Я це не вітаю, я вважаю, що мусять там бути представлені всі політики, які стоять на проукраїнських позиціях", – заявив Потураєв.

Нардеп нагадав, що тепер марафон складається з приватних виробників та державного каналу Рада. А приватним виробникам, за його словами, "ніхто ніколи не міг закинути, що вони мають жорстко дотримуватися політичної нейтральності".

"Але що стосується якості інформації – то я вважаю, що марафон подає якісну інформацію, в тому сенсі, що він не транслює фейки. Це професійні команди, журналісти, які відповідально ставляться до своєї роботи, і вони не транслюють фейків", – наголосив нардеп.

Він додав, що до телемарафону є обґрунтовані питання, адже показники знижуються протягом 2024 року.

"Чи можна щось із цим робити? Очевидно, що можна і треба шукати якісь рішення. І коли постане питання про фінансування, так само поставити питання: а які є плани – що країна отримає на ці гроші?" – резюмував депутат.

30 березня петиція із закликом переспрямувати на фінансування Збройних Сил України кошти, виділені для телемарафонів "Єдині новини" та FREEDOM, набрала необхідні 25 000 голосів.

Якщо до кінця 2024 року телемарафон "Єдині новини" не продемонструє зміну формату та відновлення до себе довіри, його можуть зупинити, вважає нардеп Юрчишин.

15 квітня Шмигаль заявив, що телемарафон важливий для забезпечення "єдиної інформаційної політики" в Україні і пропозиція підписантів петиції є "недоцільною".

Державний департамент США опублікував звіт за 2023 рік, який стосується порушення прав людини в України, додавши туди національний телемарафон.

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