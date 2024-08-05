Нардеп Потураев: Телемарафон не оправдывает выделенные на него средства

В то же время Никита Потураев заявил, что марафон подает качественную информацию

Никита Потураев (Фото: Слуга народа)

Народный депутат от Слуги народа Никита Потураев считает, что телемарафон в его нынешнем виде не оправдывает выделенные на него средства. Такое мнение нардеп высказал в интервью РБК-Украина.

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"На мой взгляд, что бы о марафоне не говорили, что там есть искажение политической нейтральности, что там есть дисбаланс в представлении политических сил, – есть объективные факты, заставляющие нас признать, что есть. Я это не поощряю, я считаю, что должны там быть представлены все политики, стоящие на проукраинских позициях", – заявил Потураев.

Нардеп напомнил, что теперь марафон состоит из частных производителей и государственного канала Рада. А частным производителей, по его словам, "никто никогда не мог упрекнуть, что они должны жестко придерживаться политической нейтральности".

"Но что касается качества информации – то я считаю, что марафон представляет качественную информацию, в том смысле, что он не транслирует фейки. Это профессиональные команды, журналисты, которые ответственно относятся к своей работе, и они не транслируют фейки", – подчеркнул нардеп.

Он добавил, что к телемарафону есть обоснованные вопросы, так как показатели снижаются в течение 2024 года.

"Можно ли что-то с этим делать? Очевидно, что можно и нужно искать какие-то решения. И когда возникнет вопрос о финансировании, так же задать вопрос: а какие планы – что страна получит на эти деньги?" – резюмировал депутат.

30 марта петиция с призывом направить на финансирование Вооруженных Сил Украины средства, выделенные для телемарафонов "Единые новости" и FREEDOM, набрала необходимые 25 000 голосов.

Если до конца 2024 года телемарафон "Единые новости" не продемонстрирует изменение формата и восстановление к себе доверия, его могут остановить, считает нардеп Юрчишин.

15 апреля Шмыгаль заявил, что телемарафон важен для обеспечения "единой информационной политики" в Украине и предложение подписантов петиции "нецелесообразно".

Государственный департамент США опубликовал отчет за 2023 год, касающийся нарушения прав человека в Украине, добавив туда национальный телемарафон.

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