Новий міністр культури Точицький: Телемарафон був, є і буде. Але потрібно змінити формат

Микола Точицький (Фото: Facebook / Kris Beckers)

Національний телемарафон продовжуватиме своє існування, але необхідно знайти формат, який би викликав більший інтерес у глядачів. Про це на засіданні комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики 5 вересня заявив тоді ще кандидат у міністри культури Микола Точицький.

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"Щодо марафону: він був, є і буде, просто потрібно шукати форму, щоб була зацікавленість у громадськості. Є велика кількість людей, які його дивляться, і це так само важливо: доносити єдиним голосом те, що відбувається навколо", – сказав він.

Точицький зазначив, що якщо виникнуть якісь зауваження щодо телемарафону, він готовий обговорити це з комітетом. Він також підкреслив, що конструктивні пропозиції щодо змін завжди будуть розглянуті позитивно.

Верховна Рада на засіданні 5 вересня призначила Точицького міністром культури та стратегічних комунікацій.

ДОВІДКА Микола Точицький розпочав свою кар'єру як аташе (нижчий дипломатичний ранг співробітників дипмісій. – Ред.) і поступово просувався до посад консула, постійного представника України при Раді Європи, а також посла України у Бельгії та Люксембургу. До квітня 2024 року він був заступником вже колишнього міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, після чого став заступником керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

30 березня 2024 року петиція із закликом переспрямувати на фінансування Збройних Сил України кошти, виділені для телемарафонів "Єдині новини" та FREEDOM, набрала необхідні 25 000 голосів.

15 квітня Шмигаль заявив, що телемарафон важливий для забезпечення "єдиної інформаційної політики" в Україні і пропозиція підписантів петиції є "недоцільною".

Державний департамент США опублікував звіт за 2023 рік, який стосується порушення прав людини в України, додавши туди національний телемарафон.

Народний депутат від Слуги народу Микита Потураєв вважає, що телемарафон у його нинішньому вигляді не виправдовує виділені на нього кошти.

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