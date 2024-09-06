Новий міністр культури Точицький: Телемарафон був, є і буде. Але потрібно змінити формат
Національний телемарафон продовжуватиме своє існування, але необхідно знайти формат, який би викликав більший інтерес у глядачів. Про це на засіданні комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики 5 вересня заявив тоді ще кандидат у міністри культури Микола Точицький.
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"Щодо марафону: він був, є і буде, просто потрібно шукати форму, щоб була зацікавленість у громадськості. Є велика кількість людей, які його дивляться, і це так само важливо: доносити єдиним голосом те, що відбувається навколо", – сказав він.
Точицький зазначив, що якщо виникнуть якісь зауваження щодо телемарафону, він готовий обговорити це з комітетом. Він також підкреслив, що конструктивні пропозиції щодо змін завжди будуть розглянуті позитивно.
Верховна Рада на засіданні 5 вересня призначила Точицького міністром культури та стратегічних комунікацій.
Микола Точицький розпочав свою кар'єру як аташе (нижчий дипломатичний ранг співробітників дипмісій. – Ред.) і поступово просувався до посад консула, постійного представника України при Раді Європи, а також посла України у Бельгії та Люксембургу. До квітня 2024 року він був заступником вже колишнього міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, після чого став заступником керівника Офісу президента Андрія Єрмака.
- 30 березня 2024 року петиція із закликом переспрямувати на фінансування Збройних Сил України кошти, виділені для телемарафонів "Єдині новини" та FREEDOM, набрала необхідні 25 000 голосів.
- 15 квітня Шмигаль заявив, що телемарафон важливий для забезпечення "єдиної інформаційної політики" в Україні і пропозиція підписантів петиції є "недоцільною".
- Державний департамент США опублікував звіт за 2023 рік, який стосується порушення прав людини в України, додавши туди національний телемарафон.
- Народний депутат від Слуги народу Микита Потураєв вважає, що телемарафон у його нинішньому вигляді не виправдовує виділені на нього кошти.
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