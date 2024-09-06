Новый министр культуры Точицкий: Телемарафон был, есть и будет. Но нужно изменить формат

Николай Точицкий (Фото: Facebook / Kris Beckers)

Национальный телемарафон будет продолжать свое существование, но необходимо найти формат, который вызвал бы больший интерес у зрителей. Об этом на заседании комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики 5 сентября заявил тогда еще кандидат в министры культуры Николай Точицкий.

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"О марафоне: он был, есть и будет, просто нужно искать форму, чтобы была заинтересованность у общественности. Есть большое количество людей, которые его смотрят, и это так же важно: доносить единым голосом происходящее вокруг", – сказал он.

Точицкий отметил, что если возникнут какие-либо замечания по телемарафону, он готов обсудить это с комитетом. Он также подчеркнул, что конструктивные предложения по изменениям всегда будут рассмотрены положительно.

Верховная Рада на заседании 5 сентября назначила Точицкого министром культуры и стратегических коммуникаций.

СПРАВКА Николай Точицкий начал свою карьеру как атташе (низший дипломатический ранг сотрудников дипмиссий. – Ред.) и постепенно продвигался к должностям консула, постоянного представителя Украины при Совете Европы, а также посла Украины в Бельгии и Люксембурге. До апреля 2024 года он был заместителем уже бывшего министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, после чего стал заместителем руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

30 марта 2024 петиция с призывом перенаправить на финансирование Вооруженных Сил Украины средства, выделенные для телемарафонов "Единые новости" и FREEDOM, набрала необходимые 25 000 голосов.

15 апреля Шмыгаль заявил, что телемарафон важен для обеспечения "единой информационной политики" в Украине и предложение подписантов петиции "нецелесообразно".

Государственный департамент США опубликовал отчет за 2023 год, касающийся нарушения прав человека в Украине, добавив туда национальный телемарафон.

Народный депутат от Слуги народа Никита Потураев считает, что телемарафон в его нынешнем виде не оправдывает выделенные на него средства.

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