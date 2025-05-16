Европа поможет ВСУ быстро восстановить боеспособность после перемирия с РФ – Писториус

Борис Писториус (Фото: RICCARDO ANTIMIANI/EPA)

Европа поможет украинской армии быстро восстановить боеготовность, поскольку прекращение огня между Киевом и Москвой, если его вообще удастся достичь, не будет продолжаться вечно. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус по завершении встречи с коллегами из Франции, Италии, Польши и Великобритании в Риме (формат E5, "Группа пяти"), передает Укринформ.

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"Меседж "Группы пяти" и других, четкий и недвусмысленный: Европа и ее союзники и дальше будут стоять надежно и преданно на стороне Украины. Мы будем мощно поддерживать ее и в будущем", – заявил чиновник ФРГ.

По словам Писториуса, уже сегодня необходимо думать над тем, что делать "в первый же день" после начала возможного прекращения огня, если его удастся достичь, что на сегодняшний день не выглядит реальным.

"Это не должно стать неожиданностью, и мы не будем удивлены. Мы готовимся к этому", – заметил чиновник.

Также, добавил он, перемирие не продлится вечно и не будет предоставлять безграничное время для переговоров об установлении настоящего мира.

Писториус акцентировал: "Перемирие должно быть успешным и работа "Коалиции желающих" в последние недели и месяцы очень важна. И понятно, что украинские Вооруженные силы в период после завершения перемирия должны быть в состоянии быстро и основательно восстановиться. И мы будем […] сопровождать этот процесс через материальную поддержку и".

По мнению чиновника, нужно думать о том, как может выглядеть это прекращение огня относительно того, как обеспечивать его соблюдение, кто и в каких пределах может взять на себя ответственность за наблюдение. Министр отметил, что по этим вопросам ведутся "очень конструктивные переговоры".

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Кроме этого, он отметил, что весь мир стал свидетелем того, как диктатор Владимир Путин , ранее говоривший о готовности начать переговоры, не явился лично в Стамбул, отказался от встречи с президентом Владимиром Зеленским и направил на переговоры "третий эшелон" своих представителей.

"Это демонстрирует очень четко, и для этого не нужны дальнейшие слова, что он [Путин] пока вообще не заинтересован в завершении этой агрессивной войны, что он мог бы сделать одним лишь приказом, что у него нет никакого интереса запустить процесс, что можно было бы сделать переговорами с Владимиром Зеленским о перемирии", – пояснил Пистор.

Министр отметил, что диктатор РФ демонстрирует свое отсутствие интереса к мирному урегулированию тем, что развивает агрессию на поле боя и продолжает воздушные удары.