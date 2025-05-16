Європа допоможе ЗСУ швидко відновити боєздатність після перемир'я з РФ – Пісторіус

Борис Пісторіус (Фото: RICCARDO ANTIMIANI / EPA)

Європа допоможе українській армії швидко відновити боєготовність, оскільки припинення вогню між Києвом і Москвою, якщо його взагалі вдасться досягти, не триватиме вічно. Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус після завершення зустрічі з колегами з Франції, Італії, Польщі та Великої Британії в Римі (формат E5, "Група п'яти"), передає Укрінформ.

"Меседж "Групи п’яти" та інших, чіткий і недвозначний: Європа та її союзники і далі стоятимуть надійно й віддано на боці України. Ми потужно підтримуватимемо її і в майбутньому", – заявив посадовець ФРН.

За словами Пісторіуса, вже сьогодні необхідно думати над тим, що робити "у перший же день" після початку можливого припинення вогню, якщо його вдасться досягнути, що станом на зараз не виглядає реальним.

"Це не має стати несподіванкою, і ми не будемо здивовані. Ми готуємося до цього", – зауважив чиновник.

Також, додав він, перемир'я не триватиме вічно та не надаватиме безмежний час для перемовин про встановлення справжнього миру.

Пісторіус акцентував: "Перемир’я має бути успішним і робота "Коаліції охочих" останніми тижнями та місяцями є дуже важливою. І зрозумілим є, що українські Збройні сили в період після завершення перемир’я повинні бути в змозі швидко та ґрунтовно відновитися. І ми будемо […] супроводжувати цей процес через матеріальну підтримку і навчання".

На думку урядовця, потрібно думати над тим, як може виглядати це припинення вогню стосовно того, як забезпечувати його дотримування, хто й у яких межах може взяти на себе відповідальність за спостереження. Міністр зазначив, що з цих питань ведуться "дуже конструктивні перемовини".

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Окрім цього, він наголосив, що увесь світ став свідком того, як диктатор Володимир Путін, котрий раніше говорив про готовність почати перемовини, не з'явився особисто до Стамбулу, відмовився від зустрічі з президентом Володимиром Зеленським й натомість скерував на переговори "третій ешелон" своїх представників.

"Це демонструє дуже чітко, і для цього не потрібні подальші слова, що він [Путін] наразі взагалі не зацікавлений в завершенні цієї агресивної війни, що він міг би зробити одним лише наказом, що він не має жодного інтересу запустити процес, що можна було би зробити переговорами з Володимиром Зеленським про перемир’я", – пояснив Пісторіус.

Міністр зазначив, що диктатор РФ демонструє свою відсутність інтересу до мирного врегулювання тим, що розвиває агресію на полі бою та продовжує повітряні удари.