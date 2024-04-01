Европейские военные не будут воевать в Украине, но могут учить – МИД Эстонии

С конца февраля 2024 года президент Франции Макрон неожиданно начал говорить, что не исключает возможности применения иностранных войск в Украине.

Ханно Певкур (Фото: EPA)

Военные европейских стран не будут воевать в окопах в Украине, но есть возможность их командировки в Украину для ускорения обучения украинских военнослужащих. Об этом заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур в интервью австрийской газете Die Presse.

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Он отметил, что сейчас "реальность такова, что каждая страна-член НАТО уже имеет военный персонал в Украине, например, военных атташе или людей, которые время от времени приезжают в Украину". А то, что предлагал французский лидер Эмманюэль Макрон – "касалось в основном сферы обучения".

По словам Певкура, речь идет исключительно о проведении обучения украинских военных на территории Украины. Он привел примеры того, что ВСУ обучаются в Великобритании, в Эстонии и Польше.

"Вопрос заключается в том, могли бы мы сделать то же самое в Украине, чтобы ускорить процесс обучения, ведь каждое путешествие через границу занимает определенное время. Но это не означает, что европейские солдаты будут воевать в окопах в Украине", – отметил он.

С конца февраля 2024 года президент Франции Макрон неожиданно начал говорить, что не исключает возможности применения иностранных войск в Украине. 14 марта он сказал, что только Россия будет виновата, если Франция решит направить солдат в Украину.

Позже он объяснил, что его слова должны придать Европе новый импульс для ускорения помощи Украине.

Президент Владимир Зеленский предполагает, что изменения в риторике Макрона связаны с осознанием лжи диктатора Владимира Путина.

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