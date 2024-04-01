Європейські військові не воюватимуть в Україні, але можуть навчати – МЗС Естонії

З кінця лютого 2024 року президент Франції Макрон несподівано почав говорити, що не відкидає можливості застосування іноземних військ в Україні

Ханно Певкур (Фото: EPA)

Військові європейських країн не будуть воювати в окопах в Україні, водночас є можливість їх відряджання в Україну для прискорення навчання українських військовослужбовців. Про це заявив міністр оборони Естонії Ханно Певкур в інтерв’ю австрійській газеті Die Presse.

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Він зазначив, що зараз "реальність така, що кожна країна-член НАТО вже має військовий персонал в Україні, наприклад, військових аташе або людей, які час від часу приїжджають в Україну". А те, що пропонував французький лідер Емманюель Макрон – "стосувалося здебільшого сфери навчання".

За словами Певкура, мова йде виключно про проведення навчання українських військових на території України. Він навів приклади того, що ЗСУ навчаються у Великій Британії, в Естонії та Польщі.

"Питання полягає в тому, чи могли б ми зробити те ж саме в Україні, щоб прискорити процес навчання, адже кожна подорож через кордон займає певний час. Але це не означає, що європейські солдати будуть воювати в окопах в Україні", – зауважив він.

З кінця лютого 2024 року президент Франції Макрон несподівано почав говорити, що не відкидає можливості застосування іноземних військ в Україні. 14 березня він сказав, що тільки Росія буде винна, якщо Франція вирішить направити солдатів до України.

Пізніше він пояснив, що його слова мають надати Європі нового імпульсу для прискорення допомоги Україні.

Президент Володимир Зеленський припускає, що зміни в риториці Макрона пов'язані з усвідомленням брехні диктатора Володимира Путіна.

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