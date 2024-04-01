Європейські військові не воюватимуть в Україні, але можуть навчати – МЗС Естонії
Військові європейських країн не будуть воювати в окопах в Україні, водночас є можливість їх відряджання в Україну для прискорення навчання українських військовослужбовців. Про це заявив міністр оборони Естонії Ханно Певкур в інтерв’ю австрійській газеті Die Presse.
Він зазначив, що зараз "реальність така, що кожна країна-член НАТО вже має військовий персонал в Україні, наприклад, військових аташе або людей, які час від часу приїжджають в Україну". А те, що пропонував французький лідер Емманюель Макрон – "стосувалося здебільшого сфери навчання".
За словами Певкура, мова йде виключно про проведення навчання українських військових на території України. Він навів приклади того, що ЗСУ навчаються у Великій Британії, в Естонії та Польщі.
"Питання полягає в тому, чи могли б ми зробити те ж саме в Україні, щоб прискорити процес навчання, адже кожна подорож через кордон займає певний час. Але це не означає, що європейські солдати будуть воювати в окопах в Україні", – зауважив він.
- З кінця лютого 2024 року президент Франції Макрон несподівано почав говорити, що не відкидає можливості застосування іноземних військ в Україні. 14 березня він сказав, що тільки Росія буде винна, якщо Франція вирішить направити солдатів до України.
- Пізніше він пояснив, що його слова мають надати Європі нового імпульсу для прискорення допомоги Україні.
- Президент Володимир Зеленський припускає, що зміни в риториці Макрона пов'язані з усвідомленням брехні диктатора Володимира Путіна.
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