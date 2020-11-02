Евросоюз прогнозирует "множество политических дебатов" о евроатлантическом курсе Украины

США и союзники ранее сегодня призвали Украину преодолеть институциональный и политический кризис

Посол Европейского союза в Украине Матти Маасикас прогнозирует ожесточенные политические споры в стране насчет ее евроатлантического курса. Об этом он пишет в Twitter.

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"Я прогнозирую множество ожесточенных политических дебатов в течение месяца, тесно связанных с евроатлантическим курсом Украины, как одной из конституционных ценностей страны", – предостерег Маасикас.

Сегодня США, Британия, Канада, Япония, Германия и ЕС обратились к властям Украины с призывом найти выход из институционального и политического кризиса.

27 октября 2020-го КСУ по обращению 47 депутатов, большинство которых из пророссийской ОПЗЖ, отменил ст. 366-1 УК о наказании за недостоверное декларирование и некоторые положения антикоррупционного закона о функциях НАПК.

Позднее, 29 октября в ЕС заявили, что решение КСУ может стать причиной для приостановки безвиза.

2 ноября ряд западных союзников Украины призвали государство побороть институциональный и политический кризис, вызванный решениями КСУ.

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Станислав Стороженко

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