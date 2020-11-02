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Евросоюз прогнозирует "множество политических дебатов" о евроатлантическом курсе Украины

02.11.2020, 12:47
Евросоюз прогнозирует
Матти Маасикас (фото - EPA)

США и союзники ранее сегодня призвали Украину преодолеть институциональный и политический кризис

Посол Европейского союза в Украине Матти Маасикас прогнозирует ожесточенные политические споры в стране насчет ее евроатлантического курса. Об этом он пишет в Twitter

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"Я прогнозирую множество ожесточенных политических дебатов в течение месяца, тесно связанных с евроатлантическим курсом Украины, как одной из конституционных ценностей страны", – предостерег Маасикас. 

Сегодня США, Британия, Канада, Япония, Германия и ЕС обратились к властям Украины с призывом найти выход из институционального и политического кризиса. 

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Станислав Стороженко
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