Евросоюз разработал ответ на паспорта РФ в Донбассе

Паспорт РФ (фото - depositphotos.com)

Европейская комиссия и Европейская служба внешних дел разослали странам-членам ЕС и странам Шенгенской зоны рекомендации по обработке виз, которые выдают жителям неподконтрольных правительству Украины территорий Донбасса. Об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии.

В заявлении говорится, что рекомендации позволят определить российские паспорта, которые агрессор выдал жителям оккупированного Донбасса.

"Они могут послужить основанием для политики непризнания, которая будет применяться странами-членами при осуществлении их исключительной компетенции", - заявляют в ведомстве.

В пресс-службе отмечают, что инструкция дополняет вывод Европейского совета от 20 июня 2019 года и запросы стран-членов предоставить указания по идентификации и непризнанию паспортов, выданных в результате указа президента РФ Владимира Путина от 24 апреля 2019 года.

В инструкции содержится набор критериев, которые позволят установить фактическое место проживания владельцев паспортов РФ, а также информацию о том, как обрабатывать заявления на получение визы жителями оккупированного Донбасса.