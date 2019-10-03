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Евросоюз разработал ответ на паспорта РФ в Донбассе

Евросоюз разработал ответ на паспорта РФ в Донбассе - Фото
Паспорт РФ (фото - depositphotos.com)
03.10.2019, 14:17

В начале августа в ЕС заявили, что они разрабатывают "единые рекомендации" об "идентификации и возможном непризнании" паспортов РФ

Европейская комиссия и Европейская служба внешних дел разослали странам-членам ЕС и странам Шенгенской зоны рекомендации по обработке виз, которые выдают жителям неподконтрольных правительству Украины территорий Донбасса. Об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии. 

В заявлении говорится, что рекомендации позволят определить российские паспорта, которые агрессор выдал жителям оккупированного Донбасса.

"Они могут послужить основанием для политики непризнания, которая будет применяться странами-членами при осуществлении их исключительной компетенции", - заявляют в ведомстве. 

В пресс-службе отмечают, что инструкция дополняет вывод Европейского совета от 20 июня 2019 года и запросы стран-членов предоставить указания по идентификации и непризнанию паспортов, выданных в результате указа президента РФ Владимира Путина от 24 апреля 2019 года. 

В инструкции содержится набор критериев, которые позволят установить фактическое место проживания владельцев паспортов РФ, а также информацию о том, как обрабатывать заявления на получение визы жителями оккупированного Донбасса. 

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Донбасс ЕС паспорт рф
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