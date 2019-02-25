Евровидение-2019. Минкульт озвучил позицию по нацотбору

Фото: eurovision.tv

Министерство культуры и, в частности, министр культуры Евгений Нищук, никогда не имели и не имеют никакого влияния на проведение нацотборов артистов к песенному конкурсу Евровидение. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Это исключительно компетенция вещателя - UA: Общественное вещание, не подчиняется Министерству культуры", - отмечается в сообщении.

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В пресс-службе уточнили, что министерство культуры также не формирует политику канала и никоим образом не финансирует его.

"Ни в контексте Евровидения, ни других проектов. Министерство культуры не выбирает жюри и не контролирует отбор участников этого конкурса", - подчеркнули в пресс-службе.

В минкульте напомнили, что Нищук уже неоднократно высказывал свою позицию - в ходе вооруженной агрессии и военных действий РФ против Украины, незаконной аннексии украинского Крыма, государство должны представлять достойные артисты, патриоты Украины, которые осознают свою ответственность.

По данным ведомства, министерство культуры также не заключает контракт с артистом-победителем. "Все это компетенция вещателя - Общественного телевидения Украины", - сказали в пресс-службе.

Исполнительница MARUV, которая набрала больше всего голосов в финале национального отбора на песенный конкурс Евровидение-2019 заявила, что готова отказаться от выступлений в России.