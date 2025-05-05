Фаворит румынских выборов Симион попытается походить на Орбана и Фицо – аналитик
Победитель первого тура выборов президента Румынии Джордже Симион попытается подражать премьер-министрам Венгрии и Словакии Виктору Орбану и Роберту Фицо, сообщил LIGA.net румынский аналитик, президент Expert Forum (Бухарест) Сорин Ионита.
По словам эксперта, Симион симпатизирует авторитарным режимам и попытается походить на Орбана и Фицо.
В то же время сейчас трудно предположить, будет ли позиция Симиона по отношению к Украине последовательна: политик является сторонником итальянской премьер-министра Джорджи Мелони, которая поддерживает Украину, и хочет быть частью соответствующих правых европейских политсил.
Также вполне вероятно, что Симиону придется пойти на компромиссы с парламентом, враждебно настроенным к нему и способным блокировать его действия.
Подробнее о фаворите румынских выборов и возможных последствиях для Украины читайте в большом тексте LIGA.net.
- 4 мая состоялся первый тур президентских выборов в Румынии: во второй тур вышли пророссийский Симион и проукраинский независимый кандидат Дан. Второй тур выборов запланирован на 18 мая.
В день выборов Симион заявил, что в случае своей победы он предоставит руководящий пост пророссийскому соратнику Джорджеску.
- 5 мая премьер Румынии Чолаку подал в отставку после того, как кандидат от руководящей коалиции показал плохие результаты на президентских выборах.