Фаворит румынских выборов Симион попытается походить на Орбана и Фицо – аналитик

Джордже Симион (Фото: Robert Ghement / EPA)

Победитель первого тура выборов президента Румынии Джордже Симион попытается подражать премьер-министрам Венгрии и Словакии Виктору Орбану и Роберту Фицо, сообщил LIGA.net румынский аналитик, президент Expert Forum (Бухарест) Сорин Ионита.

По словам эксперта, Симион симпатизирует авторитарным режимам и попытается походить на Орбана и Фицо.

В то же время сейчас трудно предположить, будет ли позиция Симиона по отношению к Украине последовательна: политик является сторонником итальянской премьер-министра Джорджи Мелони, которая поддерживает Украину, и хочет быть частью соответствующих правых европейских политсил.

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Также вполне вероятно, что Симиону придется пойти на компромиссы с парламентом, враждебно настроенным к нему и способным блокировать его действия.

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