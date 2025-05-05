Фаворит румунських виборів Сіміон спробує бути схожим на Орбана та Фіцо – аналітик
Переможець першого туру виборів президента Румунії Джордже Сіміон спробує наслідувати прем'єр-міністрів Угорщини та Словаччини Віктора Орбана і Роберта Фіцо, повідомив LIGA.net румунський аналітик, президент Expert Forum (Бухарест) Сорін Іоніта.
За словами експерта, Сіміон симпатизує авторитарним режимам й спробує бути схожим на Орбана та Фіцо.
Водночас зараз важко передбачити, чи буде позиція Сіміона стосовно України послідовною: політик є прихильником італійської прем’єр-міністерки Джорджі Мелоні, котра підтримує Україну, та хоче бути частиною відповідних правих європейських політсил.
Також цілком ймовірно, що Сіміону доведеться піти на компроміси з парламентом, котрий вороже налаштований до нього й може блокувати його дії.
Детальніше про фаворита румунських виборів та можливі наслідки для України читайте у великому тексті LIGA.net.
- 4 травня відбувся перший тур президентських виборів у Румунії: до другого туру вийшли проросійський Сіміон та проукраїнський незалежний кандидат Дан. Другий тур виборів заплановано на 18 травня.
У день виборів Сіміон заявив, що у разі своєї перемоги він надасть керівну посаду проросійському соратнику Джорджеску.
- 5 травня прем'єр Румунії Чолаку подав у відставку після того, як кандидат від керівної коаліції показав погані результати на президентських виборах.