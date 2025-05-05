Фаворит румунських виборів Сіміон спробує бути схожим на Орбана та Фіцо – аналітик

Джордже Сіміон (Фото: Robert Ghement / EPA)

Переможець першого туру виборів президента Румунії Джордже Сіміон спробує наслідувати прем'єр-міністрів Угорщини та Словаччини Віктора Орбана і Роберта Фіцо, повідомив LIGA.net румунський аналітик, президент Expert Forum (Бухарест) Сорін Іоніта.

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За словами експерта, Сіміон симпатизує авторитарним режимам й спробує бути схожим на Орбана та Фіцо.

Водночас зараз важко передбачити, чи буде позиція Сіміона стосовно України послідовною: політик є прихильником італійської прем’єр-міністерки Джорджі Мелоні, котра підтримує Україну, та хоче бути частиною відповідних правих європейських політсил.

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Також цілком ймовірно, що Сіміону доведеться піти на компроміси з парламентом, котрий вороже налаштований до нього й може блокувати його дії.

Детальніше про фаворита румунських виборів та можливі наслідки для України читайте у великому тексті LIGA.net.