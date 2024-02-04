FAZ: Германия и Украина могут подписать соглашение о гарантиях на Мюнхенской конференции

Вице-премьер Ольга Стефанишина заявила, что текст договора о безопасности с Германией "в основном готов"

Фото: EPA

Договор о предоставлении Германией гарантий безопасности Украине может быть подписан на Мюнхенской конференции безопасности 16 февраля, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на собственные источники в правительственных кругах.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина в комментарии изданию сказала, что текст договора "в основном готов", хотя еще не финализирован.

По словам Стефанишиной, и Украина, и Германия согласились, что договор должен быть заключен как можно скорее.

Будущее соглашение должно стать частью серии двусторонних договоров в сфере безопасности между Украиной и западными странами на период, пока Украина не станет членом НАТО. Первое такое соглашение Украина подписала с Великобританией в январе 2024 года.

Стефанишина сказала, что с точки зрения Украины роль Германии как союзника существенно улучшилась. По ее словам, люди, "возможно, не всегда удовлетворены" действиями немецкого правительства, но "роль Германии значительно усилилась".

Она напомнила, что именно канцлер Олаф Шольц предложил венгерскому премьеру Орбану "пойти попить кофе" во время решающего голосования о начале переговоров по вступлению Украины в Евросоюз.

"Германия стала крупнейшим военным сторонником Украины на континенте – страна, которая никогда не представляла себя в такой роли", — добавила Стефанишина. Теперь не Германию призывают увеличить помощь Украины, а Германия просит другие государства предоставить больше ресурсов в своих бюджетах для поддержки Украины, добавила она.

12 января Украина и Великобритания подписали двустороннее соглашение о безопасности, его полный текст можно прочитать здесь.

Следующей после Британии может стать Франция, а в целом Украина надеется подписать соглашения о партнерстве в сфере безопасности еще с 30 странами.

Читайте также: "Больше не нужно просить". Зеленский и Сунак подписали соглашение о безопасности: что это значит