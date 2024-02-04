FAZ: Угоду про гарантії між Україною й Німеччиною можуть укласти на Мюнхенській конференції

Віцепрем'єрка Ольга Стефанішина заявила, що текст безпекового договору з Німеччиною "в основному готовий"

Фото: EPA

Договір про надання Німеччиною гарантій безпеки Україні може бути підписаний на Мюнхенській безпековій конференції 16 лютого, пише Frankfurter Allgemeine Zeitung із посиланням на власні джерела в урядових колах.

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Віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина в коментарі виданню сказала, що текст договору "в основному готовий", хоча іще не фіналізований.

За словами Стефанішиної, і Україна, і Німеччина погодилися, що договір має бути укладений якомога швидше.

Майбутня угода має стати частиною серії двосторонніх договорів у сфері безпеки між Україною та західними країнами на період, поки Україна не стане членом НАТО. Першу таку угоду Україна підписала з Великою Британією у січні 2024 року.

Стефанішина сказала, що з точки зору України роль Німеччини як союзника суттєво покращилася. За її словами, люди, "можливо, не завжди задоволені" діями німецького уряду, але "роль Німеччини значно посилилася".

Вона нагадала, що саме канцлер Олаф Шольц запропонував угорському прем'єру Орбану "піти попити кави" під час вирішального голосування про початок переговорів щодо вступу України в Євросоюз.

"Німеччина стала найбільшим військовим прибічником України на континенті – країна, яка ніколи не уявляла себе в такій ролі", – додала Стефанішина. Тепер не Німеччину закликають збільшити допомогу Україна, а Німеччина просить інші держави надати більше ресурсів у своїх бюджетах для підтримки України, додала вона.

12 січня Україна й Велика Британія підписали двосторонню угоду про безпеку, її повний текст можна прочитати тут.

Наступною після Британії може стати Франція, а загалом Україна сподівається підписати угоди про партнерство у сфері безпеки ще з 30 країнами.

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