Финляндия впервые обвинила Иран в шпионаже
Служба безопасности и разведки Финляндии обвинила Иран в шпионаже и возможном использовании криминальных группировок для взрывной деятельности на территории страны. Об этом сообщает Yle.
Отмечается, что Финляндия впервые официально добавила Иран в список стран, ведущих против нее шпионскую деятельность. До этого в публичном пространстве назывались только Россия и Китай.
Служба безопасности страны не сообщила, какую именно информацию пытался похитить Иран.
В то же время она рассказала, что шпионаж "за беженцами обычно является частью инструментария авторитарных стран".
Речь идет о лицах, принадлежащих к политической оппозиции или другим группам, которых власти из страны их происхождения считают угрозой.
Таким образом авторитарные режимы пытаются "заглушить голоса критиков".
Также Служба безопасности Финляндии сообщила, что есть другие потенциальные риски для безопасности, связанные с Ираном.
В частности, правоохранители считают возможным использование Ираном криминальных группировок для подрывной деятельности на территории страны.
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