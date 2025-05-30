Фінляндія вперше звинуватила Іран у шпигунстві

Досі у публічному просторі країна звинувачувала у шпигунській діяльності тільки Росію та Китай

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Служба безпеки та розвідки Фінляндії звинуватила Іран у шпигунстві та можливому використанні кримінальних угруповань для підривної діяльності на території країни. Про це повідомляє Yle.

Зазначається, що Фінляндія вперше офіційно додала Іран до переліку країн, які ведуть проти неї шпигунську діяльність. До цього у публічному просторі було названо лише Росію та Китай.

Служба безпеки країни не повідомила, яку саме інформацію намагався викрасти Іран.

Водночас вона розповіла, що шпигунство "за біженцями зазвичай є частиною інструментарію авторитарних країн".

Йдеться про осіб, які належать до політичної опозиції або інших груп, яких влада з країни їхнього походження вважає загрозою.

У такий спосіб авторитарні режими намагаються "заглушити голоси критиків".

Також Служба безпеки Фінляндії повідомила, що існують інші потенційні ризики для безпеки, пов'язані з Іраном.

Зокрема, правоохоронці вважають можливим використання Іраном кримінальних угруповань для підривної діяльності на території країни.