Финский президент Саули Ниинисте считает, что для выхода из пата в войне России против Украины, а также, возможно, для разрядки напряженности из-за требований Кремля к США и НАТО, нужно вернуться к вопросу выполнения Минских соглашений 2015 года или хотя бы продвинуться по этому треку. Но большого оптимизма у него нет, пишет demokraatti.fi со слов политика.

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Президент Финляндии рассказал СМИ, что в недавней беседе с ним лидер страны-оккупанта России Владимир Путин упомянул Минские соглашения и "снова подчеркнул их важность".

"Возможным решением в текущей ситуации может быть выполнение Минских соглашений или достижение значительного прогресса в их реализации", – сказал Ниинисте, не уточнив, кто же их не выполняет.

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По его словам, возобновленный диалог в нормандском формате "сейчас достаточно плотный".

"Я предполагаю, что именно Минские соглашения показали, что список требований (россиян) адресован непосредственно США и НАТО. <...> Россия продвигается в направлении, чтобы автономия (ОРДЛО) включала в себя вето на вектор внешней политики Украины. Здесь кроется большая проблема", – сказал Ниинисте.

Он считает, что если Россия и Украина все же придут к некоему дипломатическому компромиссу, соглашение "должно быть очень четким". Но больших надежд на это у него нет.

"Я не хочу быть слишком оптимистичным в отношении результата сейчас", – подытожил Ниинисте.

СПРАВКА. В конце зимы и начале весны 2014 года армия РФ оккупировала Крым. Чуть позднее Кремль начал войну на Донбассе, которая с той поры перешла в позиционно-окопную. Москва отрицает участие, утверждая, что на Донбассе "гражданская война". Задача РФ – чтобы Украина признала субъектность ее террористических организаций "ДНР/ЛНР" как гособразований, реинтегрировала ОРДЛО на этих условиях и не могла примкнуть к ЕС/НАТО и Западу в целом.

Евгений Пилипенко

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