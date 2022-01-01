Президент Финляндии в новогодней речи: Ультиматумы России противоречат безопасности Европы
Президент Финляндии Саули Нийнисте заявил, что ультиматумы о "гарантиях", которые Россия выдвинула США и НАТО, противоречит порядку европейской безопасности, и Европа не должна оставаться в стороне. Об этом говорится в его новогодней речи, опубликованной на сайте президента.
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Он отметил, что конфликт на границах Украины находится на грани углубления, из-за чего напряженность нарастает и в вопросе безопасности всей Европы.
"Ультиматумы, которые Россия поставила США и НАТО в декабре, беспокоят Европу. Они противоречат порядку европейской безопасности. Суверенное равенство всех государств – это основной принцип, который должен уважать каждый", – заявил Нийнисте.
Он также сказал, что единственным путем решения сложившейся ситуации видит терпение, ответственность и диалог.
"Невозможно построить устойчивое будущее, угрожая применением вооруженной силы или другими видами насилия. Соответственно, ответом на российские требования было предложение диалога. Финляндия также со своей стороны приложила усилия для одобрения и продолжения диалога", – сказал президент Финлиндии.
При этом он призвал к осторожности в том, "о чем и с кем говорять". Нийнисте заявил, что хоть "проблема" и была поставлена только перед США и НАТО, в этой ситуации Европа не может "просто слушать", так как суверенитету нескольких государств-членов, включая Швецию и Финляндию, был брошен вызов извне.
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"ЕС не должен ограничиваться только ролью технического координатора санкций", – добавил глава Финляндии.
- По данным разведки, Россия может готовить новое вторжение в Украину на январь. Запад грозит ей беспрецедентными санкциями в случае вторжения, но конкретики пока нет.
- РФ передала США и НАТО список требований: она хочет отказа НАТО от расширения на восток и от военного сотрудничества с Украиной.
- Переговоры РФ и США ожидаются 10 января, а РФ и НАТО – 12-го. При этом Россия хочет говорить о своих ультиматумах с США и Альянсом и не видит целесообразности в вовлечении Евросоюза. В ЕС это называют абсурдом.
- 30 декабря Байден созвонился с Путиным, инициатором разговора была Россия. Версия Кремля об итогах созвона изложена здесь, а здесь – Белого дома.
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