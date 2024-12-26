Фицо превращается во второго Орбана. У него есть откровенная симпатия к Путину – аналитики

Один из аналитиков считает, что Фицо боится потерять власть и потому "цепляется за союзников"

Роберт Фицо (Фото: ЭРА)

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо превращается во второго Виктора Орбана (премьера Венгрии) и действует в интересах России. У него есть "откровенные симпатии" к России и лично к диктатору Владимиру Путину заявил LIGA.net словацкий политический аналитик Григорий Месежников.

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"Для Кремля это – дополнительный ресурс, потому что он стал уже вторым лидером ЕС и НАТО (после венгерского премьера Виктора Орбана), действующего в интересах Москвы", – утверждает Месежников.

Аналитик Института центральноевропейской стратегии и инициативы Re:Open Ukraine Виталий Дячук объяснил LIGA.net, что поездку Фицо в Россию следует рассматривать в комплексе с остальными решениями Словакии по Украине и с политикой Орбана.

Речь идет о блокировании санкций против России, выводе из санкционных списков российских деятелей и "фактическом лоббировании" дальнейшей зависимости Европы от российских энергоресурсов.

"Если посмотреть на поведение лидеров Венгрии и Словакии в историческом контексте, то это комплекс неполноценности вассала перед Российской империей", – говорит Дячук.

Он считает, что причина поведения Фицо связана не с отсутствием альтернатив по поставке газа, а с вектором Словакии. Модель правления в стране предполагает доступ к власти "привилегированной группы политиков" и настоящая демократия представляет угрозу для Фицо.

Отсюда и выбор союзников, подчеркивает Дячук. Орбан и Фицо – с самого начала пророссийские, говорит Месежников.

Чтобы и дальше держаться у власти и в европейском политикуме, Фицо нужно "цепляться за союзников". А в Европе он только один и это Орбан, говорит Дячук.

"Тут дело не в попытке экономии на транзите газа для Словакии. Именно поэтому насмешка Зеленского о €500 млн компенсации за прекращение транзита так возмутила Фицо. Альтернатива российскому газу есть и была все годы", – отметил он.