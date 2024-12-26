Фіцо перетворюється на другого Орбана. В нього є відверта симпатія до Путіна – аналітики

Один з аналітиків вважає, що Фіцо боїться втратити владу, тому "чіпляється за союзників"

Роберт Фіцо (Фото: ЕРА)

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо перетворюється на другого Віктора Орбана (прем’єра Угорщини) і діє в інтересах Росії. В нього є "відверті симпатії" до Росії та особисто до диктатора Володимира Путіна, заявив LIGA.net словацький політичний аналітик Григорій Месежніков.

"Для Кремля це – додатковий ресурс, бо він став уже другим лідером ЄС і НАТО (після угорського прем’єра Віктора Орбана), який діє в інтересах Москви", – стверджує Месежніков.

Аналітик Інституту центральноєвропейської стратегії та ініціативи Re:Open Ukraine Віталій Дячук пояснив LIGA.net, що поїздку Фіцо до Росії слід розглядати в комплексі з рештою рішень Словаччини щодо України та з політикою Орбана.

Йдеться про блокування санкцій проти Росії, виведення із санкційних списків російських діячів та "фактичне лобіювання" подальшої залежності Європи від російських енергоресурсів.

"Якщо подивитися на поведінку лідерів Угорщини та Словаччини в історичному контексті, то це комплекс меншовартості васала перед Російською імперією", – каже Дячук.

Він вважає, що причина поведінки Фіцо пов'язана не із відсутністю альтернатив у питанні постачання газу, а з вектором Словаччини. Модель правління у країні передбачає доступ до влади "привілейованої групи політиків", і справжня демократія є загрозою для Фіцо.

Звідси й вибір союзників, підкреслює Дячук. Орбан і Фіцо – від початку проросійські, каже Месежніков.

Щоб і надалі триматися при владі та у європейському політикумі, Фіцо потрібно "чіплятися за союзників". А у Європі він лише один, і це Орбан, каже Дячук.

"Тут річ не в спробі економії на транзиті газу для Словаччини. Саме тому кпин Зеленського про €500 млн компенсації за припинення транзиту так обурив Фіцо. Альтернатива російському газу є і була всі роки", – зазначив він.