Фокин: не могу понять, почему не проводятся местные выборы на подконтрольном Донбассе
Переговорщик считает, что после изменения постановления о выборах "отпали бы все попытки высказать претензии к Украине" со стороны оппонентов по ТКГ
Для подконтрольных Украине районов Донецкой и Луганской областей можно было бы выбрать другую дату проведения выборов. Об этом в интервью "UA: Украинское радио" сообщил первый заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Витольд Фокин.
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Он заявил, что не понимает, на каком основании "лишены возможности голосовать почти по полмиллиона граждан".
По его мнению, в постановлении о выборах необходимо указать, что голосование в некоторых подконтрольных районах Донецкой и Луганской областях и Украине пройдут в разные дни.
Фокин отметил, что не знает, как пояснить оппонентам по переговорам отказ проводить выборы в определенных районах Донбасса. По его мнению, после изменения постановления о выборах "отпали бы все попытки высказать претензии к Украине".
- 30 августа Фокин заявил, что всеобщая амнистия, особый статус для Донбасса и проведение там выборов смягчат позицию РФ и, возможно, она откажется от требований изменить украинскую Конституцию.
- После этого на него обрушился шквал критики — его высказывание назвали "нелепыми политическими спекуляциями" и "личным мнением". Сам Фокин считает, что его критикуют "засланные казачки".
- Он отказался прийти на заседание комитета Рады по вопросам организации государственной власти, чтобы пояснить свои заявления.
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