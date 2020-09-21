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Фокин: не могу понять, почему не проводятся местные выборы на подконтрольном Донбассе

21.09.2020, 16:35
Фокин: не могу понять, почему не проводятся местные выборы на подконтрольном Донбассе - Фото
Фото - Украинское радио

Переговорщик считает, что после изменения постановления о выборах "отпали бы все попытки высказать претензии к Украине" со стороны оппонентов по ТКГ

Для подконтрольных Украине районов Донецкой и Луганской областей можно было бы выбрать другую дату проведения выборов. Об этом в интервью "UA: Украинское радио" сообщил первый заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Витольд Фокин

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Он заявил, что не понимает, на каком основании "лишены возможности голосовать почти по полмиллиона граждан". 

По его мнению, в постановлении о выборах необходимо указать, что голосование в некоторых подконтрольных районах Донецкой и Луганской областях и Украине пройдут в разные дни.

Фокин отметил, что не знает, как пояснить оппонентам по переговорам отказ проводить выборы в определенных районах Донбасса. По его мнению, после изменения постановления о выборах "отпали бы все попытки высказать претензии к Украине". 

Станислав Стороженко
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