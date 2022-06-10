Франция готова участвовать в операции по деблокаде порта Одессы для вывоза зерна

В администрации французского президента Эмманюэля Макрона заявили, что Франция готова участвовать в операции по снятию блокады Одесского порта для возобновления экспорта украинского зерна. Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на заявление советника президента.

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"Мы в распоряжении сторон для проведения операции, которая позволила бы судам войти в Одесский порт в полной безопасности, учитывая то, что море заминировано", – цитирует издание советника президента.

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Экспорт украинского зерна традиционным путем – через морские порты Черного и Азовского морей – сейчас невозможен из-за военной блокады портов Россией и минирования прибрежных вод.

В начале июня Турция предложила организовать четырехстороннюю группу для создания морского "зернового коридора" из украинских портов.

Украина заявляла, что согласна экспортировать зерно из своих портов, но у международной военной миссии, которая должна обеспечить безопасность морских проходов, должен быть мандат на открытие огня по российским кораблям, если те будут препятствовать движению конвоев.

8 июня Турция поддержала частичную отмену санкций против РФ взамен деблокады украинских портов.

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Роман Брыль

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