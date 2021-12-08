Франция предупредила Россию о "масштабных стратегических последствиях" в случае агрессии
08.12.2021, 23:28
Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан (фото - EPA)
Франция передала России "решительные сигналы о масштабных стратегических последствиях", которые может иметь новое нападение на Украину. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД Франции, который приводит сайт посольства Франции в США.
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Представитель МИД отметил, что Франция очень внимательно следит за ситуацией в Украине, и что главы государств и правительств заявили о своей решимости уважать ее суверенитет.
"России были переданы решительные сигналы о масштабных стратегических последствиях, которые может иметь новое нападение на территориальную целостность Украины", – говорится в комментарии.
- 7 декабря состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина с президентом США Джо Байденом на фоне угрозы нового вторжения России в Украину. LIGA.net вела хронику этого события.
- В Белом доме после переговоров заявили, что Байден ясно дал понять Путину: США и их союзники ответят решительными санкциями и другими мерами в случае военной эскалации РФ против Украины. Кремль высказал свою версию итогов переговоров.
- Сегодня Байден заявил, что размещение американских войск на территории Украины для предотвращения потенциального вторжения России не рассматривается. Он также заявил, что в пятницу сообщит о возможной встрече представителей США и стран НАТО с представителями России.
- Завтра, 9 декабря, в парламенте Германии состояться экстренные слушания о позиции правительства ФРГ по скоплению российских войск у границ Украины.
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