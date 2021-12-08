Франция предупредила Россию о "масштабных стратегических последствиях" в случае агрессии

Франция передала России "решительные сигналы о масштабных стратегических последствиях", которые может иметь новое нападение на Украину. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД Франции, который приводит сайт посольства Франции в США.

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Представитель МИД отметил, что Франция очень внимательно следит за ситуацией в Украине, и что главы государств и правительств заявили о своей решимости уважать ее суверенитет.

"России были переданы решительные сигналы о масштабных стратегических последствиях, которые может иметь новое нападение на территориальную целостность Украины", – говорится в комментарии.

7 декабря состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина с президентом США Джо Байденом на фоне угрозы нового вторжения России в Украину. LIGA.net вела хронику этого события.

вела хронику этого события. В Белом доме после переговоров заявили, что Байден ясно дал понять Путину: США и их союзники ответят решительными санкциями и другими мерами в случае военной эскалации РФ против Украины. Кремль высказал свою версию итогов переговоров.

Сегодня Байден заявил, что размещение американских войск на территории Украины для предотвращения потенциального вторжения России не рассматривается. Он также заявил, что в пятницу сообщит о возможной встрече представителей США и стран НАТО с представителями России.

Завтра, 9 декабря, в парламенте Германии состояться экстренные слушания о позиции правительства ФРГ по скоплению российских войск у границ Украины.

Вадим Ребрина

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