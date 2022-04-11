Франция высылает шесть сотрудников посольства РФ, работавших на спецслужбы
Франция объявила персонами нон грата шесть сотрудников российских спеслужб, действовавшими под прикрытием посольства. Об этом сообщает пресс-служба французского МИДа.
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"После длительного расследования Главное управление внутренней безопасности раскрыло тайную операцию, проведенную российскими спецслужбами на нашей территории. Шестеро российских агентов, действовавших под дипломатическим прикрытием и деятельность которых противоречила нашим национальным интересам, объявлены персонами нон грата", – говорится в сообщении.
В отсутствие российского посла соответствующее решение о высылке спецагентов было озвучено советнику российского посольства.
В начале апреля Франция анонсировала, что вышлет 35 российских дипломатов "чья деятельность противоречит нашим интересам".
- Ранее об объявлении российских дипломатических сотрудников персонами нон грата заявили дипломатическая служба Евросоюза, МИД Словении, Испания, Эстония, Латвия, Швеция, Дания и Италия, Хорватия и еще 40 выслала Германия.
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