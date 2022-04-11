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Франция высылает шесть сотрудников посольства РФ, работавших на спецслужбы

Цей матеріал також доступний українською
11.04.2022, 23:43
Франция высылает шесть сотрудников посольства РФ, работавших на спецслужбы - Фото
Фото: depositphotos.com

Франция объявила персонами нон грата шесть сотрудников российских спеслужб, действовавшими под прикрытием посольства. Об этом сообщает пресс-служба французского МИДа.  

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"После длительного расследования Главное управление внутренней безопасности раскрыло тайную операцию, проведенную российскими спецслужбами на нашей территории. Шестеро российских агентов, действовавших под дипломатическим прикрытием и деятельность которых противоречила нашим национальным интересам, объявлены персонами нон грата", – говорится в сообщении. 

В отсутствие российского посла соответствующее решение о высылке спецагентов было озвучено советнику российского посольства.   

В начале апреля Франция анонсировала, что вышлет 35 российских дипломатов "чья деятельность противоречит нашим интересам".  

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Роман Брыль
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