Французский МИД осудил участие северокорейцев в войне против Украины, которое признала РФ
То, что Северная Корея и Россия подтвердили участие северокорейских войск в агрессии против Украины, демонстрирует их пренебрежение международным правом. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Франции.
"Северная Корея и Россия признали участие северокорейских солдат в проводимых в рамках российской агрессии против Украины операциях. Это свидетельствует о пренебрежении этих двух государств международным правом", – отметили в ведомстве.
Французский МИД подчеркнул, что с октября 2024 года решительно осуждает развертывание северокорейских войск на территории России, поскольку это эскалация военной поддержки агрессивной войны Москвы со стороны Пхеньяна.
"Этот враждебный акт несет прямые последствия для безопасности европейцев и, в общем-то, для международной безопасности. Мы призываем Северную Корею немедленно прекратить все формы поддержки российской агрессии, противоречащей резолюциям Совета безопасности, и выполнять свои международные обязательства", – подытожили дипломаты.
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