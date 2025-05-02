Французьке МЗС засудило участь північнокорейців у війні проти України, яке визнала Росія
Те, що Північна Корея та Росія підтвердили участь північнокорейських військ в агресії проти України, демонструє їхнє нехтування міжнародним правом. Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ Франції.
"Північна Корея та Росія визнали участь північнокорейських солдатів в операціях, що проводяться в межах російської агресії проти України. Це свідчить про зневагу цих двох держав до міжнародного права", – зазначили у відомстві.
Французьке МЗС підкреслило, що з жовтня 2024 року рішуче засуджує розгортання північнокорейських військ на території Росії, оскільки це є ескалацією військової підтримки агресивної війни Москви з боку Пхеньяна.
"Цей ворожий акт має прямі наслідки для безпеки європейців і, загалом, для міжнародної безпеки. Ми закликаємо Північну Корею негайно припинити всі форми підтримки російської агресії, що суперечить резолюціям Ради безпеки, та виконувати свої міжнародні зобов'язання", – підсумували дипломати.
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