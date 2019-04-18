ФСБ и ГРУ нужно признать террористическими структурами - Турчинов

Александр Турчинов (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Федеральную службу безопасности РФ и Главное управление Генштаба вооруженных сил РФ (экс-ГРУ) следует признать террористическими структурами. Об этом у себя в Facebook заявил секретарь СНБО Александр Турчинов, реагируя на вчерашний брифинг глав СБУ и Военной прокуратуры об участии этих ведомств в организации терактов в Украине.

Василий Грицак и Анатолий Матиос говорили о разоблачении созданной спецслужбами РФ агентурной сети, которая несет ответственность за серию терактов в Украине: подрывов и убийств, в частности, сотрудников СБУ и разведки. Были задержаны кадровые сотрудники спецслужб РФ.

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"Все эти преступные деяния дают основания признать спецслужбы РФ, в частности, ФСБ и ГУ ГШ ВС РФ, террористическими организациями, а Россию - государством, которое распространяет терроризм в мире", - сказал Турчинов.

Он возложил ответственность за организацию террора и диверсий против Украины на директора ФСБ генерала Александра Бортникова, начальника департамента контрразведывательных операций ФСБ генерала Дмитрия Минаева и начальника ГУ ГШ ВС РФ вице-адмирала Игоря Костюкова.

8 апреля 2019 года после многих лет колебаний США все же объявили иранскую структуру Корпус стражей Исламской революции террористической организацией.