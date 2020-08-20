"Обычный фейк". СБУ опровергла заявление ФСБ о якобы срыве похищения одного из боевиков

В СБУ подчеркнули, что даже фейки ФСБ свидетельствуют о том, что Россия поддерживает и защищает боевиков

Заявление ФСБ России о якобы предотвращенной операции украинских спецслужб по перемещению в Украину одного из лидеров боевиков является фейком, заявила пресс-служба СБУ.

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Информация о якобы сорванной операции ФСБ – продолжение цепи обычных фейков российской стороны, заявили в СБУ и подчеркнули: даже этот фейк свидетельствует, что РФ защищает и поддерживает боевиков.

В ФСБ утверждают, что задержали семерых россиян из некой криминальной группы, якобы нанятых за $200 000 внештатными сотрудниками СБУ и ГУР для похищения и вывоза из России в Украину гражданина РФ, принимавшего активное участие в боях против ВСУ.

В СБУ подчеркнули, что все, кто принимал участие в боях на стороне незаконных вооруженных формирований на временно оккупированных территориях, должны понести ответственность, предусмотренную законом.

Денис Юдин

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