"Обычный фейк". СБУ опровергла заявление ФСБ о якобы срыве похищения одного из боевиков
В СБУ подчеркнули, что даже фейки ФСБ свидетельствуют о том, что Россия поддерживает и защищает боевиков
Заявление ФСБ России о якобы предотвращенной операции украинских спецслужб по перемещению в Украину одного из лидеров боевиков является фейком, заявила пресс-служба СБУ.
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Информация о якобы сорванной операции ФСБ – продолжение цепи обычных фейков российской стороны, заявили в СБУ и подчеркнули: даже этот фейк свидетельствует, что РФ защищает и поддерживает боевиков.
В ФСБ утверждают, что задержали семерых россиян из некой криминальной группы, якобы нанятых за $200 000 внештатными сотрудниками СБУ и ГУР для похищения и вывоза из России в Украину гражданина РФ, принимавшего активное участие в боях против ВСУ.
В СБУ подчеркнули, что все, кто принимал участие в боях на стороне незаконных вооруженных формирований на временно оккупированных территориях, должны понести ответственность, предусмотренную законом.
- В июне 2019 года украинским спецслужбам удалось вывезти с оккупированной территории бывшего "командира ПВО" боевиков Владимира Цемаха. Позже он был выдан России в ходе обмена пленными.
- 18 августа в СМИ появилась информация о том, что СБУ разработала операцию по выманиванию в ловушку боевиков ЧВК Вагнера, но некий "крот" в Офисе президента сорвал операцию. Советник главы ОП Подоляк назвал эту информацию "блестящей медийной операцией", а начальник ГУР Буданов утверждает, что эта история - фейк спецслужб РФ.
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