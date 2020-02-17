ФСБ заявила о задержании в Крыму члена добровольческого батальона

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ФСБ РФ заявляет, что на территории оккупированного Россией Крыма был задержан член крымско-татарского добровольческого батальона им. Номана Челебиджихана. Об этом сообщают росСМИ.

В ФСБ заявляют, что мужчина в августе 2016 года выехал в Украину, где якобы вступил в ряды добробата, а затем вернулся в Крым, однако не прекратил свое участие в батальоне и не обратился в правоохранительные органы, "продолжив преступную деятельность по участию в батальоне".

Имя задержанного не называется, однако суд уже арестовал его. Мужчине грозит от восьми до 15 лет лишения свободы.