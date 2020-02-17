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ФСБ заявила о задержании в Крыму члена добровольческого батальона

ФСБ заявила о задержании в Крыму члена добровольческого батальона - Фото
Фото: depositphotos.com
17.02.2020, 11:36

Имя задержанного не разглашается. Суд уже заключил его под стражу

ФСБ РФ заявляет, что на территории оккупированного Россией Крыма был задержан член крымско-татарского добровольческого батальона им. Номана Челебиджихана. Об этом сообщают росСМИ.

В ФСБ заявляют, что мужчина в августе 2016 года выехал в Украину, где якобы вступил в ряды добробата, а затем вернулся в Крым, однако не прекратил свое участие в батальоне и не обратился в правоохранительные органы, "продолжив преступную деятельность по участию в батальоне".

Имя задержанного не называется, однако суд уже арестовал его. Мужчине грозит от восьми до 15 лет лишения свободы.

  • 15 февраля российские оккупанты в Крыму задержали в Азовском море украинское рыболовное судно.
  • В тот же день в Украине было открыто уголовное производство по факту незаконного захвата сотрудниками пограничного управления ФСБ РФ украинского судна в Азовском море.
  • Рыбаков "арестовали" на 10 суток. 
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Крым фсб добровольческий батальон
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