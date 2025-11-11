FT: ЕС создает новое разведывательное подразделение под руководством Урсулы фон дер Ляйен
Европейская комиссия начала создание нового разведывательного подразделения под руководством президента Урсулы фон дер Ляйен. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на четырех собеседников, ознакомленных с этими планами.
Новый орган, что будет формироваться внутри генерального секретариата Еврокомиссии, планирует привлекать сотрудников разведывательных служб стран ЕС и собирать данные для совместного использования в интересах безопасности блока.
Решение создать новое подразделение связано с полномасштабным вторжением России в Украину и сигналами США о возможном сокращении поддержки безопасности Европы. Один собеседник FT отметил, что ЕС необходимо эффективнее объединять разведывательные данные стран-членов, чтобы быть полезным для партнеров.
В то же время идея нового подразделения вызывает беспокойство в дипломатической службе ЕС, которая курирует Разведывательный и ситуационный центр (Intcen). Чиновники опасаются дублирования функций и угрозы существованию их центра. План пока не согласован со всеми 27 государствами-членами, и ожидается, что некоторые столицы выступят против расширения разведывательных полномочий Комиссии.
Обмен разведывательными данными между странами ЕС исторически оставался деликатным вопросом. Крупные государства, такие как Франция, традиционно осторожно делятся конфиденциальной информацией, а появление пророссийских правительств в некоторых странах, например в Венгрии, дополнительно усложняет сотрудничество.
