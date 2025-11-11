FT: ЕС создает новое разведывательное подразделение под руководством Урсулы фон дер Ляйен

ЕК в ответ на войну России в Украине создает новое разведывательное подразделение для координации сбора и обмена данными между странами ЕС

Урсула фон дер Ляйен (Фото: ЕРА)

Европейская комиссия начала создание нового разведывательного подразделения под руководством президента Урсулы фон дер Ляйен. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на четырех собеседников, ознакомленных с этими планами.

Новый орган, что будет формироваться внутри генерального секретариата Еврокомиссии, планирует привлекать сотрудников разведывательных служб стран ЕС и собирать данные для совместного использования в интересах безопасности блока.

Решение создать новое подразделение связано с полномасштабным вторжением России в Украину и сигналами США о возможном сокращении поддержки безопасности Европы. Один собеседник FT отметил, что ЕС необходимо эффективнее объединять разведывательные данные стран-членов, чтобы быть полезным для партнеров.

В то же время идея нового подразделения вызывает беспокойство в дипломатической службе ЕС, которая курирует Разведывательный и ситуационный центр (Intcen). Чиновники опасаются дублирования функций и угрозы существованию их центра. План пока не согласован со всеми 27 государствами-членами, и ожидается, что некоторые столицы выступят против расширения разведывательных полномочий Комиссии.

Обмен разведывательными данными между странами ЕС исторически оставался деликатным вопросом. Крупные государства, такие как Франция, традиционно осторожно делятся конфиденциальной информацией, а появление пророссийских правительств в некоторых странах, например в Венгрии, дополнительно усложняет сотрудничество.