FT: ЄС створює новий розвідувальний підрозділ під керівництвом Урсули фон дер Ляєн

Європейська комісія у відповідь на війну Росії в Україні створює новий розвідувальний підрозділ для координації збору й обміну даними між країнами ЄС

Урсула фон дер Ляйєн (Фото: ЕРА)

Європейська комісія розпочала створення нового розвідувального підрозділу під керівництвом президентки Урсули фон дер Ляєн. Про це повідомляє Financial Times з посиланням на чотирьох співрозмовників, ознайомлених з цими планами.

Новий орган, що формуватиметься всередині генерального секретаріату Єврокомісії, планує залучати співробітників розвідувальних служб країн ЄС і збирати дані для спільного використання в інтересах безпеки блоку.

Рішення створити новий підрозділ пов’язане з повномасштабним вторгненням Росії в Україну та сигналами США про можливе скорочення підтримки безпеки Європи. Одна співрозмовник FT зазначив, що ЄС необхідно ефективніше об’єднувати розвідувальні дані країн-членів, щоб бути корисним для партнерів.

Водночас ідея нового підрозділу викликає занепокоєння у дипломатичній службі ЄС, яка курує Розвідувальний і ситуаційний центр (Intcen). Чиновники побоюються дублювання функцій і загрози існуванню теперішнього центру. План поки не погоджений з усіма 27 державами-членами, й очікується, що деякі столиці виступлять проти розширення розвідувальних повноважень Комісії.

Обмін розвідувальними даними між країнами ЄС історично залишався делікатним питанням. Великі держави, такі як Франція, традиційно обережно діляться конфіденційною інформацією, а поява проросійських урядів у деяких країнах, наприклад, в Угорщині, додатково ускладнює співпрацю.