FT: Рютте будет призывать США не принуждать Украину к соглашению на условиях России

Марк Рютте (Фото: David Mareuil/EPA)

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время визита в США будет призывать администрацию президента Штатов Дональда Трампа не заставлять Украину принять мирное соглашение на условиях России. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на троих неназванных собеседников, осведомленных в этом вопросе.

Журналисты отметили, что Белый дом усиливает давление на Киев, чтобы тот признал де-факто изменение своих границ.

Поэтому Рютте использует встречи с близкими помощниками Трампа в четверг, 24 апреля, чтобы доказать, что несправедливое мирное урегулирование, успокоив российского диктатора Владимира Путина, усилит угрозу со стороны РФ для Европы.

Эта поездка состоялась в тот момент, когда стремление Трампа к скорейшему мирному соглашению в Украине грозит вбить клин между США и европейскими союзниками Киева, говорится в материале.

Давно запланированный визит Рютте в Вашингтон, главным образом сосредоточен на подготовке к июньскому саммиту лидеров НАТО. Он проходит через день после того, как Трамп раскритиковал президента Владимира Зеленского за отказ пойти на уступки и согласиться с предложением США признать оккупацию Крыма Россией.

Рютте использует встречи с министром обороны США Питом Хегсетом, госсекретарем Марко Рубио и советником по национальной безопасности Майклом Уолтцом, чтобы подчеркнуть, что европейская безопасность также будет под угрозой, если пророссийское урегулирование будет навязано Киеву, отметили собеседники.

"Ключевое сообщение состоит в том, чтобы дать американцам понять, что поставлено на карту", — сказал один дипломат НАТО.