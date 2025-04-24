FT: Рютте будет призывать США не принуждать Украину к соглашению на условиях России
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время визита в США будет призывать администрацию президента Штатов Дональда Трампа не заставлять Украину принять мирное соглашение на условиях России. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на троих неназванных собеседников, осведомленных в этом вопросе.
Журналисты отметили, что Белый дом усиливает давление на Киев, чтобы тот признал де-факто изменение своих границ.
Поэтому Рютте использует встречи с близкими помощниками Трампа в четверг, 24 апреля, чтобы доказать, что несправедливое мирное урегулирование, успокоив российского диктатора Владимира Путина, усилит угрозу со стороны РФ для Европы.
Эта поездка состоялась в тот момент, когда стремление Трампа к скорейшему мирному соглашению в Украине грозит вбить клин между США и европейскими союзниками Киева, говорится в материале.
Давно запланированный визит Рютте в Вашингтон, главным образом сосредоточен на подготовке к июньскому саммиту лидеров НАТО. Он проходит через день после того, как Трамп раскритиковал президента Владимира Зеленского за отказ пойти на уступки и согласиться с предложением США признать оккупацию Крыма Россией.
Рютте использует встречи с министром обороны США Питом Хегсетом, госсекретарем Марко Рубио и советником по национальной безопасности Майклом Уолтцом, чтобы подчеркнуть, что европейская безопасность также будет под угрозой, если пророссийское урегулирование будет навязано Киеву, отметили собеседники.
"Ключевое сообщение состоит в том, чтобы дать американцам понять, что поставлено на карту", — сказал один дипломат НАТО.
- 19 апреля 2025 года Bloomberg сообщало, что США могут признать Крым российским в рамках мирных переговоров с Украиной. Вероятная уступка может стать "последним сигналом", что Трамп хочет закрепить соглашение о прекращении огня.
- 21 апреля WSJ заявлял, что у Трампа ждут от Украины ответа на "идеи" США относительно Крыма и отказа от НАТО.
- 23 апреля Трамп подверг критике Зеленского за его заявление о том, что Украина юридически не признает оккупацию Крыма.
- В тот же день Зеленский упомянул Крымскую декларацию 2018 года, в которой США подтверждают отказ признать претензии Кремля на суверенитет над территорией, захваченной силой вопреки международному праву.