FT: Рютте закликатиме США не примушувати Україну до угоди на умовах Росії

Марк Рютте (Фото: David Mareuil/EPA)

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час візиту до США закликатиме адміністрацію президента Штатів Дональда Трампа не змушувати Україну прийняти мирну угоду на умовах Росії. Про це повідомила газета Financial Times із посиланням на трьох неназваних співрозмовників, обізнаних з цим питанням.

Журналісти зазначили, що Білий дім посилює тиск на Київ, щоб той визнав де-факто зміну своїх кордонів.

Тому Рютте використає зустрічі з близькими помічниками Трампа в четвер, 24 квітня, щоб довести, що несправедливе мирне врегулювання, яке заспокоїть російського диктатора Володимира Путіна, посилить загрозу з боку РФ для Європи.

Ця поїздка відбулася в той момент, коли прагнення Трампа до швидкої мирної угоди в Україні загрожує вбити клин між США та європейськими союзниками Києва, йдеться у матеріалі.

Давно запланований візит Рютте до Вашингтона, головним чином зосереджений на підготовці до червневого саміту лідерів НАТО. Він відбувається через день після того, як Трамп розкритикував президента Володимира Зеленського за відмову піти на поступки та погодитися з пропозицією США визнати окупацію Криму Росією.

Рютте використає зустрічі з міністром оборони США Пітом Гегсетом, держсекретарем Марко Рубіо та радником з національної безпеки Майклом Волтцом, щоб підкреслити, що європейська безпека також буде під загрозою, якщо проросійське врегулювання буде нав’язане Києву, зазначили співрозмовники.

"Ключове повідомлення полягає в тому, щоб дати американцям зрозуміти, що поставлено на карту", - сказав один дипломат НАТО.