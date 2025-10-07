FT: В ЕС хотят ограничить поездки российских дипломатов из-за угрозы шпионажа

По данным разведки, российские дипломаты могут быть причастны к поджогам, кибератакам и саботажу инфраструктуры в странах НАТО

Российский паспорт (Фото: пропагандистские медиа)

Правительства стран Европейского Союза согласились ввести ограничения на передвижение российских дипломатов в пределах блока. Об этом сообщает Financial Times, ссылаясь на данные разведывательных служб.

По данным разведки, российские дипломаты, действующие под прикрытием, могут быть причастны к поджогам, кибератакам и саботажу инфраструктуры в странах НАТО.

Предложенные правила обяжут российских дипломатов, работающих в столицах ЕС, уведомлять другие правительства о своих планах поездок, прежде чем пересекать границу страны пребывания.

Эту инициативу, поддержанную Чехией, включили в новый пакет санкций ЕС против России. Для принятия требуется единогласие. Венгрия также поддержала данное решение, сообщили два собеседника, информированные о переговорах.

Разведывательные службы ЕС утверждают, что российские шпионы, которые выдают себя дипломатами, часто управляют активами или операциями за пределами стран пребывания, чтобы лучше избегать контрразведывательной слежки.

"Их отправляют в одно место, но они работают в другом. Разведывательные службы страны пребывания знают, что они задумали, но если они пересекают границу, этой стране может быть труднее следить за ними", – сказал высокопоставленный дипломат ЕС, ссылаясь на отчеты разведки.