FT: В ЄС готові обмежити поїздки російських дипломатів через загрозу шпигунства

За даними розвідки, російські дипломати можуть бути причетні до підпалів, кібератак і саботажу інфраструктури у країнах НАТО

Російський паспорт (Фото: пропагандистські медіа)

Уряди країн Європейського Союзу погодилися запровадити обмеження на пересування російських дипломатів у межах блоку. Про це повідомляє Financial Times, покликаючись на дані розвідувальних служб.

За даними розвідки, російські дипломати, що діють під прикриттям, можуть бути причетні до підпалів, кібератак і саботажу інфраструктури у країнах НАТО.

Запропоновані правила зобов'яжуть російських дипломатів, які працюють у столицях ЄС, повідомляти інші уряди про свої плани поїздок, перш ніж перетинати кордон країни перебування.

Цю ініціативу, підтриману Чехією, включили до нового пакета санкцій ЄС проти Росії. Для ухвалення потрібна одностайність. Угорщина також підтримала це рішення, повідомили два співрозмовники, поінформовані про переговори.

Розвідувальні служби ЄС стверджують, що російські шпигуни, які видають себе дипломатами, часто керують активами або операціями за межами країн перебування, щоб краще уникати контррозвідувального стеження.

"Їх відряджають в одне місце, але вони працюють в іншому. Розвідувальні служби країни перебування знають, що вони задумали, але якщо вони перетинають кордон, цій країні може бути важче стежити за ними", – сказав високопоставлений дипломат ЄС, посилаючись на звіти розвідки.