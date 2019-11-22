Гальюнный "Титаник" Путина: карикатура DW на ситуацию с кораблями

Cкриншот из видеозаписи

Вчера, 21 ноября, власти России заявили, что вернули Украине захваченные корабли "в нормальном состоянии" - и унитаз на катере будто бы не крали. Как "подтверждение" этому, было показано некое видео, в котором ФСБ почему-то особенно акцентируется на наличии нетронутого гальюна.

Карикатурист Сергей Ёлкин из немецкого издания Deutsche Welle не верит ФСБ и видит ситуацию так:



Иллюстрация: Сергей Ёлкин/DW

Справка. 25 ноября 2018 года РФ атаковала и захватила в районе Керченского пролива в Черном море три корабля ВМС Украины. 25 мая 2019-го Морской трибунал ООН обязал Кремль немедленно освободить их. Экипаж освободили в сентябре 2019-го по обмену а 19 ноября РФ вернула корабли в "угробленном" состоянии.

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