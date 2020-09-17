Гармаш о постановлении о выборах: Его корректировка — это отход Украины от "красной линии"

Представитель Донецка в ТКГ объяснил, почему Украине нельзя изменять постановление о местных выборах

Заявляя о том, что "сначала граница, потом выборы", украинский парламент зафиксировал "красную линию", определенную президентом Владимиром Зеленским. Поэтому отмена или корректировка постановления о выборах будет означать отход от нее, заявил представитель Донецка в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш в интервью Zn.ua.

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Гармаш отметил, что "ультиматум России абсолютно не конструктивен и не имеет никакого отношения к стремлению урегулировать конфликт", а является просто поводом заблокировать переговорный процесс. По его мнению, удовлетворение этого ультиматума создаст повод требовать новых уступок и снова блокировать переговоры.

По словам Сергея Гармаша, изменение постановления о выборах создаст прецедент, после которого Украина уже не сможет больше сказать, что норма о границе после выборов неприемлема и она никогда не пройдет украинском парламенте, потому что "нам в ответ скажут, что уже прошла и общество приняло ее".

Кроме того, ультиматум Украине выдвигает не российская делегация, а ее "марионетки из ОРДЛО", пытаясь зафиксировать субъектность ОРДЛО как стороны конфликта и переговоров, подчеркнул Гармаш. А сама корректировка постановления станет "легитимизацией минских договоренностей парламентом, чего Раде до сих пор удавалось избегать", — отметил он.

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Дарья Мостовая

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