Гармаш о постановлении о выборах: Его корректировка — это отход Украины от "красной линии"
Представитель Донецка в ТКГ объяснил, почему Украине нельзя изменять постановление о местных выборах
Заявляя о том, что "сначала граница, потом выборы", украинский парламент зафиксировал "красную линию", определенную президентом Владимиром Зеленским. Поэтому отмена или корректировка постановления о выборах будет означать отход от нее, заявил представитель Донецка в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш в интервью Zn.ua.
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Гармаш отметил, что "ультиматум России абсолютно не конструктивен и не имеет никакого отношения к стремлению урегулировать конфликт", а является просто поводом заблокировать переговорный процесс. По его мнению, удовлетворение этого ультиматума создаст повод требовать новых уступок и снова блокировать переговоры.
По словам Сергея Гармаша, изменение постановления о выборах создаст прецедент, после которого Украина уже не сможет больше сказать, что норма о границе после выборов неприемлема и она никогда не пройдет украинском парламенте, потому что "нам в ответ скажут, что уже прошла и общество приняло ее".
Кроме того, ультиматум Украине выдвигает не российская делегация, а ее "марионетки из ОРДЛО", пытаясь зафиксировать субъектность ОРДЛО как стороны конфликта и переговоров, подчеркнул Гармаш. А сама корректировка постановления станет "легитимизацией минских договоренностей парламентом, чего Раде до сих пор удавалось избегать", — отметил он.
- 11 сентября в Берлине состоялись переговоры политсоветников лидеров нормандской четверки. Андрей Ермак сказал, что главным достижением стало продление режима тишины, а Андрей Костин заявил, что украинская делегация согласилась внести изменения в постановление о выборах. Алексей Резников же сообщил, что Украина ничего не обещала.
- 16 сентября Гармаш заявил, что Россия продолжает блокировать переговоры в Минске из-за постановления о выборах.
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