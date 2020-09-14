Качура может отозвать свои изменения в постановление Рады о местных выборах
Депутат говорит, что должно быть выработано консолидированное решение всех фракций
Депутат Слуги народа, замглавы комитета по вопросам госвласти Александр Качура возможно отзовет свой проект постановления о внесении изменений в постановление Рады о назначении местных выборов. Об этом он сказал в комментарии Интерфакс-Украина.
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"Возможно, я буду в каком-то виде отзывать это постановление для того, чтобы мы наработали общее консолидированное решение всего комитета и всех фракций", - сказал Качура, отвечая на вопрос, будет ли он настаивать на рассмотрении проекта постановления.
По его словам, изменения, которые он инициировал, касались проведения выборов в Донецкий и Луганский областные советы на подконтрольной Украине территории.
Качура отметил, что процесс местных выборов запущен и сейчас уже невозможно реализовать его идею.
"Мы будем это обсуждать, и я надеюсь, сегодня. Но я не исключаю вариант, что нам нужно будем дорабатывать постановление", - отметил депутат.
- 11 сентября Берлине состоялись переговоры политических советников лидеров нормандской четверки (Украина, Германия, Франция и Россия). Переговоры продолжались семь часов.
- Ермак назвал главным результатом договоренность о продлении режима тишины в Донбассе. О встрече лидеров нормандского формата договориться не удалось.
- При этом представитель России Дмитрий Козак заявил, что "прорыва не случилось" и напомнил, что Россия требует от Украины отменить постановление о местных выборах в Украине.
- Представитель Украины в ТКГ Андрей Костин сообщил, что украинская делегация согласилась с возможностью внесения изменений в постановление Рады о назначении местных выборов. Он сказал, что речь идет об изменениях, зарегистрированных 28 июля 2020 года. Это именно проект Качуры.
- Вице-премьер Резников заявил, что в Берлине украинская делегация не обещала изменить постановление, а лишь проинформировала Россию, что в парламенте зарегистрирована такая инициатива.
- Сам Качура заверяет, что его изменения не предусматривают проведение выборов на неподконтрольных территориях.
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