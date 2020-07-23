ГБР уволило главного следователя по делам Порошенко Корецкого: документ
В приказе говорится, что главу следственной группы уволили в связи с сокращением должности
Руководство Государственного бюро расследований уволило руководителя следственной группы Олега Корецкого. Официальной причиной увольнения является "сокращение должности госслужбы вследствие изменения штатного расписания с прекращением государственной службы".
Об этом сообщает Главком, ссылаясь на самого Корецкого и предоставленный им приказ об увольнении, подписанный и.о. директора ведомства Александро соколовым.
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По словам журналистов, документ за подписью Соколова был предоставлен им самим следователем.
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- 8 июля Олег Корецкий заявил о давлении на следствие по делу Порошенко о продаже Кузни на Рыбальском со стороны неких "харьковских". В ГБР эту информацию опровергли и сказали, что действия следователя содержат признаки уголовного преступления - разглашение сведений досудебного расследования.
- 11 июля следователь ГБР сообщил, что закрыл одно из дел против бывшего президента Петра Порошенко, так как боится за свою семью.
- 18 июля Корецкий заявил, что руководство ГБР требовало от следователей арестовать телеканал Прямой.
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