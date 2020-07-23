ГБР уволило главного следователя по делам Порошенко Корецкого: документ

В приказе говорится, что главу следственной группы уволили в связи с сокращением должности

Руководство Государственного бюро расследований уволило руководителя следственной группы Олега Корецкого. Официальной причиной увольнения является "сокращение должности госслужбы вследствие изменения штатного расписания с прекращением государственной службы".

Об этом сообщает Главком, ссылаясь на самого Корецкого и предоставленный им приказ об увольнении, подписанный и.о. директора ведомства Александро соколовым.

Присоединяйтесь к Instagram Liga.net - здесь только то, о чем вы не можете не знать

По словам журналистов, документ за подписью Соколова был предоставлен им самим следователем.

Нажмите, чтобы увеличить:

Читайте также: "Венедиктова и руководство ГБР регулярно дают указания". Интервью следователя за минуту

Дарья Мостовая

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.