ГБР открыло дело за "растрату" 1 млн грн в Голосе. Рудик говорит – расправа над оппозицией

Государственное бюро расследований открыло уголовное дело по "возможной растрате" более 1 млн грн бюджетных средств руководством партии Голос. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В ГБР указали, что проверка отчетности партии в Национальном агентстве по вопросам предотвращению коррупции якобы нашла "признаки фиктивности" в заключенных руководством Голоса договорах по оказанию услуг и выполнению работ некоторыми ФЛП.

Допрошены свидетели, в том числе из народных депутатов, добавили в бюро.

Производство расследуется по статьям о нарушении порядка финансирования политической партии и присвоении, растрате имущества в особо крупных размерах или организованной группой. Виновным грозит до 12 лет тюрьмы.

Как заявила журналистам перед допросом в ГБР глава Голоса Кира Рудик, речь идет о производстве по хоздеятельности партии в начале 2020 года, которое было закрыто, но теперь возобновлено. Она связала открытие дела с "оппозиционной риторикой" партии и поддержкой пятого президента Петра Порошенко.

Рудик добавила, что она с адвокатами узнают в бюро подробности этого дела.

Читайте мнение: Раскол партии Голос: избирателя цинично использовали в извращенной форме

Евгений Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.