ГБР открыло дело за "растрату" 1 млн грн в Голосе. Рудик говорит – расправа над оппозицией
Государственное бюро расследований открыло уголовное дело по "возможной растрате" более 1 млн грн бюджетных средств руководством партии Голос. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
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В ГБР указали, что проверка отчетности партии в Национальном агентстве по вопросам предотвращению коррупции якобы нашла "признаки фиктивности" в заключенных руководством Голоса договорах по оказанию услуг и выполнению работ некоторыми ФЛП.
Допрошены свидетели, в том числе из народных депутатов, добавили в бюро.
Производство расследуется по статьям о нарушении порядка финансирования политической партии и присвоении, растрате имущества в особо крупных размерах или организованной группой. Виновным грозит до 12 лет тюрьмы.
Как заявила журналистам перед допросом в ГБР глава Голоса Кира Рудик, речь идет о производстве по хоздеятельности партии в начале 2020 года, которое было закрыто, но теперь возобновлено. Она связала открытие дела с "оппозиционной риторикой" партии и поддержкой пятого президента Петра Порошенко.
Рудик добавила, что она с адвокатами узнают в бюро подробности этого дела.
- 29 марта 2021 года 10 нардепов из Голоса потребовали переизбрать руководство. Телеведущий Притула решил уйти из Голоса.
- В июне того же года нардеп Юрчишин сообщил, что руководство сделало предупреждение о возможном исключении из политсилы ему лично, а также некоторым депутатам.
- В том же месяце половина фракции заявила о создании отдельной депутатской группы Справедливость, хотя пресс-служба Голоса заявила, что создание таких групп противоречит регламенту.
- В конце июля семеро нардепов Голоса вышли из партии из-за "узурпации власти" Рудик.
- В декабре главой фракции Голос назначили Устинову. Железняк решил оспаривать.
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